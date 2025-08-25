-

SLB OneSubsea獲得Equinor的Fram Sør專案EPC合約

海底電氣化技術為北海大型回接解決方案提供支援

original SLB OneSubsea將提供4套海底範本和12台全電動海底採油樹，無需宿主平台供應液壓油，並將平台上部改造量降至最低。

SLB OneSubsea將提供4套海底範本和12台全電動海底採油樹，無需宿主平台供應液壓油，並將平台上部改造量降至最低。

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性能源技術公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布，旗下OneSubsea™合資企業已獲得Equinor的工程、採購和施工(EPC)合約，將為挪威近海Fram Sør油田的12井全電動海底生產系統(SPS)提供服務。

該合約是在雙方長達一年的前端工程設計階段合作後達成。在此期間，Equinor與SLB OneSubsea共同推進專案成熟化，最終形成開發計畫並做出最終投資決策(FID)。SLB OneSubsea將提供4套海底範本和12台全電動海底採油樹，無需宿主平台供應液壓油，並將平台上部改造量降至最低，此為EPC合約範圍的一部分。這種方案為專案提供了具有成本效益的解決方案，同時保留了平台上部空間，以便未來在該區域展開更多擴建專案。

SLB OneSubsea執行長Mads Hjelmeland表示：「Fram Sør是本產業的一個突破性專案——它代表第一個大型全電動海底生產系統的誕生。全電動海底解決方案不僅大幅減少了平台上部需求，使Fram Sør這類大型回接開發成為可能，還透過縮小占地面積和簡化操作，為開發更多邊際資源提供了關鍵支撐。」

該專案將做為海底回接系統接取北海Troll C宿主平台，協助從挪威大陸架(NCS)向歐洲供應能源，保障能源安全。歸功於挪威陸上供電的宿主平台，Fram Sør的生產將實現極低排放。

該合約的執行取決於開發與營運計畫(PDO)的監管批准。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com

關於SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正在推動新的海底時代，利用數位和技術創新來實現客戶石油和天然氣生產的最佳化，實現海底作業的脫碳，並釋放海底解決方案的巨大潛力，以加快能源轉型。OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7支援的合資企業，總部位於奧斯陸和休斯頓，在全球擁有1萬名員工。如欲瞭解更多資訊，請造訪 onesubsea.com

關於前瞻性陳述的警示聲明：

本新聞稿包含美國聯邦證券法律意義上的「前瞻性陳述」，即關於未來而非過往事件的陳述。此類陳述通常包含諸如「期望」、「可能」、「可以」、「估計」、「意圖」、「預期」、「將要」、「潛在」、「預計」等字詞以及其他類似的字詞。前瞻性陳述涉及不同程度上不確定的事項，例如關於SLB新技術與合作夥伴關係的部署或預期收益的預測或期望；關於永續發展和環境問題的目標、計畫和預測的陳述；關於能源轉型與全球氣候變遷的預測或預期；以及操作程序和技術的改進等。這些陳述涉及各種風險和不確定性，其中包括但不限於：無法達成淨負碳排放目標；無法實現由SLB的策略、措施或合作夥伴關係帶來的預期利益；針對環境問題的立法和監管措施，包括針對全球氣候變遷影響的措施；主關機關核准和授權的時間安排或接收情況；以及SLB向美國證券交易委員會遞交的最新10-K、10-Q和8-K表格中詳細說明的其他風險和不確定性。如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個成為現實（或此類發展的後果發生了變化），或者如果基本假設經證明是不正確的，實際結果可能與我們前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況。無論是由於新資訊、未來事件還是其他原因，SLB概不承擔任何公開更新或修訂此類陳述的意圖或義務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體
Josh Byerly – 全球傳播資深副總裁
Moira Duff – 對外傳播總監
SLB
電話：+1 (713) 375-3407
media@slb.com

投資人
James R. McDonald – SLB投資人關係與產業事務資深副總裁
Joy V. Domingo – 投資人關係總監
SLB
電話：+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Industry:

SLB

NYSE:SLB
Details
Headquarters: Paris, Houston, London, and The Hague, ..
Website: www.slb.com
CEO: Olivier Le Peuch
Employees: 96,000
Organization: PUB
Revenues: 36.29 Billion (2024)
Net Income: 4.46 Billion (2024)
Release Versions
EnglishPortugueseGermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

