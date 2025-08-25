-

SLB OneSubsea si è aggiudicata il contratto EPC per il progetto Fram Sør di Equinor

L'elettrificazione di Subsea consente soluzioni di tieback su larga scala nel Mare del Nord

original SLB OneSubsea will deliver 4 subsea templates and 12 all-electric subsea trees, eliminating the need for hydraulic fluid supplied by the host platform and keeping topside modifications to a minimum.

SLB OneSubsea will deliver 4 subsea templates and 12 all-electric subsea trees, eliminating the need for hydraulic fluid supplied by the host platform and keeping topside modifications to a minimum.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La società globale di tecnologia in ambito energetico SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi che la sua joint venture OneSubsea™ si è aggiudicata un contratto di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) di Equinor per un sistema di produzione sottomarina (SPS) completamente elettrico a 12 pozzi nel giacimento di Fram Sør al largo delle coste norvegesi.

La concessione arriva al termine di una fase collaborativa di un anno di progettazione ingegneristica front-end, durante la quale Equinor e SLB OneSubsea hanno elaborato congiuntamente il progetto, che è culminato nel piano di sviluppo e nella decisione di investimento finale (FID). Come parte dell'ambito di applicazione dell'EPC risultante, SLB OneSubsea fornirà quattro modelli sottomarini e 12 alberi petroliferi sottomarini completamente elettrici, eliminando la necessità di ricevere fluido idraulico dalla piattaforma host e mantenendo le modifiche in superficie al minimo necessario.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media
Josh Byerly – Vicepresidente senior delle comunicazioni globali
Moira Duff – Direttrice delle comunicazioni esterne
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Contatto per gli investitori
James R. McDonald – Vicepresidente senior delle relazioni con gli investitori e degli affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore delle relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Industry:

SLB

NYSE:SLB
Details
Headquarters: Paris, Houston, London, and The Hague, ..
Website: www.slb.com
CEO: Olivier Le Peuch
Employees: 96,000
Organization: PUB
Revenues: 36.29 Billion (2024)
Net Income: 4.46 Billion (2024)
Release Versions
EnglishItalian (Summary)Dutch (Summary)Japanese

Contacts

Contatto per i media
Josh Byerly – Vicepresidente senior delle comunicazioni globali
Moira Duff – Direttrice delle comunicazioni esterne
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Contatto per gli investitori
James R. McDonald – Vicepresidente senior delle relazioni con gli investitori e degli affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore delle relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

More News From SLB

Riassunto: SLB si è aggiudicata il contratto di stoccaggio del carbonio per il progetto di partnership Northern Endurance nel Regno Unito

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--La società di tecnologia energetica globale SLB (NYSE: SLB) si è aggiudicata un contratto per tecnologie e servizi per lo sviluppo di un sito di stoccaggio del carbonio nel Mare del Nord da parte della Northern Endurance Partnership (NEP), una joint venture costituita tra bp, Equinor e TotalEnergies. NEP sta sviluppando un'infrastruttura onshore e offshore necessaria per il trasporto della CO2 dai progetti di cattura del carbonio presenti tra Teesside e Humber, siti not...

Riassunto: SLB annuncia i risultati finanziari del secondo trimestre 2025

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB) ha annunciato in data odierna i risultati finanziari del secondo trimestre 2025. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido....

Riassunto: SLB completa l'acquisizione di ChampionX

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi il perfezionamento della sua acquisizione precedentemente annunciata di ChampionX Corporation. Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di ChampionX hanno ricevuto 0,735 azioni ordinarie di SLB in cambio di ogni azione ChampionX. Con la conclusione della transazione, gli ex-azionisti di ChampionX ora detengono circa il 9% delle azioni ordinarie di SLB rimaste. Questa acquisizione strategica rafforza la leadership di SLB nel setto...
Back to Newsroom