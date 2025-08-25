SLB OneSubsea si è aggiudicata il contratto EPC per il progetto Fram Sør di Equinor

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La società globale di tecnologia in ambito energetico SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi che la sua joint venture OneSubsea™ si è aggiudicata un contratto di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) di Equinor per un sistema di produzione sottomarina (SPS) completamente elettrico a 12 pozzi nel giacimento di Fram Sør al largo delle coste norvegesi.

La concessione arriva al termine di una fase collaborativa di un anno di progettazione ingegneristica front-end, durante la quale Equinor e SLB OneSubsea hanno elaborato congiuntamente il progetto, che è culminato nel piano di sviluppo e nella decisione di investimento finale (FID). Come parte dell'ambito di applicazione dell'EPC risultante, SLB OneSubsea fornirà quattro modelli sottomarini e 12 alberi petroliferi sottomarini completamente elettrici, eliminando la necessità di ricevere fluido idraulico dalla piattaforma host e mantenendo le modifiche in superficie al minimo necessario.

