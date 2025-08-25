-

BeOne Medicines宣布高達9.5億美元的IMDELLTRA權利金購買協議

  • Royalty Pharma將以最高9.5億美元的價格，收購BeOne從IMDELLTRA® (tarlatamab-dlle)全球（不含中國）銷售額中獲得的權利金權益
  • IMDELLTRA是同類首創的標靶作用於DLL-3的雙特異性T細胞銜接器，適用於治療鉑類化療期間或之後出現疾病惡化的廣泛期小細胞肺癌(ES-SCLC)成人病患

加州聖卡洛斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性腫瘤公司BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235)今日宣布已達成協議，將從Amgen旗下IMDELLTRA® (tarlatamab-dlle)的全球（不含中國）銷售中獲得的權利金權益以最高9.5億美元的價格出售給Royalty Pharma (Nasdaq: RPRX)。

根據協議條款，BeOne將獲得8.85億美元預付款，並可在12個月內選擇以最高6500萬美元的價格出售剩餘權利金。若年銷售額超過15億美元，BeOne將分享部分權利金，並根據與Amgen的現有合作協議，保留包括xaluritamig在內的其他資產的權利金及所有權利。xaluritamig是同類首創的STEAP1 x CD3雙特異性抗體(XmAb)，目前正在轉移性去勢抵抗性攝護腺癌(mCRPC)病患中展開研究。

IMDELLTRA是一款首創免疫療法，可同時結合腫瘤細胞上的DLL3和T細胞上的CD3，活化T細胞以殺傷表達DLL3的細胞。IMDELLTRA已在美國獲准用於治療鉑類化療期間或之後出現進展的廣泛期小細胞肺癌(ES-SCLC)病患。

BeOne共同創辦人、董事長兼執行長John V. Oyler表示：「今天的公告證明了我們與IMDELLTRA開發者Amgen之間長期合作的價值，後者肯定BeOne在推進其腫瘤研發產品線方面的潛力。在達成這一合作以來的五年間，我們始終目標明確地推進自身使命，為全球更多病患提供多種具有變革性的藥物。」

BeOne財務長Aaron Rosenberg表示：「該協議顯著加快了BeOne的價值實現，同時使其能夠持續參與分享IMDELLTRA的長期潛力。強勁的資產負債表是業界最成功企業的象徵，這筆交易為我們持續執行長期商業策略提供了更大的營運和策略靈活性。」

關於IMDELLTRA® (tarlatamab-dlle)

IMDELLTRA是一款首創免疫療法，可同時結合腫瘤細胞上的DLL3和T細胞上的CD3，活化T細胞以殺傷表達DLL3的細胞。這將形成細胞溶解突觸並裂解癌細胞。DLL3蛋白在絕大多數SCLC病患的SCLC細胞表面表達，而在健康細胞中表達極低，使其成為極具潛力的治療標靶。

Tarlatamab目前正在多項研究中接受評估，包括：DeLLphi-303——一項第1b期研究，旨在評估tarlatamab聯合標準療法用於ES-SCLC的一線治療；DeLLphi-304——一項第3期隨機試驗，旨在比較tarlatamab單藥與標準化療用於ES-SCLC的二線治療；DeLLphi-306——一項第3期隨機安慰劑對照試驗，旨在評估tarlatamab在局限期SCLC同步放化療後的應用；DeLLphi-308——一項第1b期研究，旨在評估皮下注射tarlatamab用於ES-SCLC的二線及後線治療；以及DeLLphi-309——一項第2期研究，旨在評估tarlatamab在ES-SCLC二線治療中的替代靜脈給藥方案。

關於BeOne Medicines

BeOne Medicines是一家總部位於瑞士的全球性腫瘤公司，致力於發現和開發對全球癌症病患而言更可負擔且易於取得的創新療法。透過內部能力與合作，BeOne正加快開發其多樣化的新型治療研發產品線，產品組合涵蓋血液腫瘤和實質腫瘤領域。公司在六大洲擁有不斷壯大的全球團隊，員工超過11,000人，致力於從根本上改善更多有需求病患的藥物可及性。

如欲瞭解有關BeOne的更多資訊，請造訪 www.beonemedicines.com 並在 LinkedInXFacebookInstagram 上關注我們。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法案》和其他聯邦證券法所定義的前瞻性陳述，包括關於BeOne將從出售IMDELLTRA權利金權益中獲得的收益總額；BeOne行使出售剩餘IMDELLTRA權利金權益選擇權的情況；該交易帶來的益處；以及「關於BeOne」標題下所述BeOne的計畫、承諾、抱負和目標的陳述。由於各類重大因素影響，實際結果可能與前瞻性陳述中所述的結果大相逕庭，包括BeOne證明其候選藥物療效和安全性的能力；其候選藥物的臨床結果可能不支援進一步開發或上市核准；主管機關的行動可能影響臨床試驗及上市核准的開始、時機和進展；BeOne的上市藥物和獲准的候選藥物獲得商業成功的能力；BeOne為其藥物和技術取得和維護智慧財產權保護的能力；BeOne依賴第三方進行藥物開發、製造、商業化和提供其他服務；BeOne在獲得監管核准和實現藥品商業化方面的有限經驗及其獲得額外營運資金和完成候選藥物開發以及實現和維持盈利的能力；以及BeOne在最近的Form 10-Q季度報告中標題為「風險因素」的部分進一步討論的風險，與BeOne隨後向美國證券交易委員會遞交的文件中討論的潛在風險、不確定性和其他重要因素。本新聞稿中的所有資訊反映的是新聞稿發表當日的情況，除非法律要求，否則BeOne無義務更新此類資訊。

如欲取得BeOne媒體資源，請造訪我們的新聞中心網站。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

投資人連絡人
Liza Heapes
+1 857-302-5663
ir@beonemed.com

媒體連絡人
Navneet Miller
+1 857-301-6440
media@beonemed.com

Industry:

BeOne Medicines Ltd.

NASDAQ:ONC
Details
Headquarters: San Carlos, CA & Basel, Switzerland, California
CEO: John V. Oyler
Employees: 11,000+
Organization: PUB
Revenues: $3.8B USD (2024)
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalJapanese

Contacts

投資人連絡人
Liza Heapes
+1 857-302-5663
ir@beonemed.com

媒體連絡人
Navneet Miller
+1 857-301-6440
media@beonemed.com

More News From BeOne Medicines Ltd.

歐盟委員會核准BeOne Medicines的BRUKINSA®片劑配方用於所有已獲准適應症

加州聖卡洛斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性腫瘤公司BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235)今日宣布，歐盟委員會已核准BRUKINSA®（澤布替尼）的新型薄膜包衣片劑配方用於所有已獲准適應症。 BeOne資深副總裁兼歐洲區負責人Giancarlo Benelli表示：「新型BRUKINSA片劑配方的研發旨在滿足病患的真實需求，簡化治療流程、減輕服藥負擔並提升用藥便利性，這體現了我們持續專注於以病患為中心的創新。目前全球已有超過20萬名病患接受了BRUKINSA治療，且其在歐洲擁有所有BTK抑制劑中最廣泛的適應症標籤，它的差異化臨床優勢將繼續為罹患特定B細胞癌症的病患帶來正向影響。」 BRUKINSA的推薦劑量仍為每日320毫克。每片BRUKINSA片劑為160毫克，使病患每日服藥數量從4粒膠囊減少至2片。此外，片劑體積小於膠囊且帶有薄膜包衣，更易於吞咽。 重要安全資訊 BRUKINSA的最新歐洲產品特性摘要(SmPC)可從歐洲藥品管理局網站查閱。 本新聞稿中提供的資訊針對全...

BeOne Medicines公布2025年第二季財務業績及業務更新

加州聖卡洛斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性腫瘤公司BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235)今天公布了2025年第二季的財務業績和公司最新進展。 BeOne共同創辦人、董事長兼執行長John V. Oyler表示：「第二季的強勁表現印證了我們身為全球腫瘤巨擘的發展軌跡，也彰顯了我們實現永續長期成長的可靠能力。我們正有的放矢地推進策略執行，踐行為全球更多病患提供變革性藥物的使命。BRUKINSA是我們血液腫瘤產品線的主打產品，憑藉最多的獲准適應症和在美國市場的領先地位，持續樹立BTK抑制劑的產業標竿——這一地位源於其在5項適應症中展現的卓越療效、良好安全性及積極的病患預後。在此基礎上，我們另外兩款處於第三期階段的血液腫瘤資產——BCL2抑制劑sonrotoclax和BTK CDAC BGB-16673——可望透過關鍵資料讀出和將於近期啟動的新試驗，進一步擴大我們在該領域的領先優勢。在近期的投資人研發日上，我們規劃了未來18個月內超過20項預期研發里程碑的宏偉路徑。這其中包括在...

BeOne Medicines的BGB-16673獲得歐洲藥品管理局PRIME資格認定，可用于治療華氏巨球蛋白血症

加州聖卡洛斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性腫瘤公司BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235)今日宣布，歐洲藥品管理局(EMA)已向該公司的試驗中布魯頓酪氨酸激酶(BTK)降解劑BGB-16673頒發「優先藥品」(PRIME)資格認定，用於治療既往接受過BTK抑制劑治療的華氏巨球蛋白血症(WM)病患。 BeOne資深副總裁兼法規事務長Julie Lepin表示：「這是公司首次獲得PRIME資格認定，代表著BeOne的一個里程碑。在推進BGB-16673研發的過程中，這將使我們能與EMA進行早期且更深入的互動。PRIME資格讓我們能儘早與EMA就關鍵證據要求達成一致，可望加快BGB-16673針對復發或難治性華氏巨球蛋白血症病患的上市授權進程。」 除PRIME資格認定外，EMA人用藥品委員會(CHMP)還就BGB-16673用於治療WM的歐盟孤兒藥資格(ODD)申請發表了積極意見。最終決定可望在未來幾周內公布。美國食品藥物管理局(FDA)還向BGB-16673頒發快速通道資格，...
Back to Newsroom