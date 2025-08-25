BeOne Medicines宣布高達9.5億美元的IMDELLTRA權利金購買協議

加州聖卡洛斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性腫瘤公司BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235)今日宣布已達成協議，將從Amgen旗下IMDELLTRA® (tarlatamab-dlle)的全球（不含中國）銷售中獲得的權利金權益以最高9.5億美元的價格出售給Royalty Pharma (Nasdaq: RPRX)。

根據協議條款，BeOne將獲得8.85億美元預付款，並可在12個月內選擇以最高6500萬美元的價格出售剩餘權利金。若年銷售額超過15億美元，BeOne將分享部分權利金，並根據與Amgen的現有合作協議，保留包括xaluritamig在內的其他資產的權利金及所有權利。xaluritamig是同類首創的STEAP1 x CD3雙特異性抗體(XmAb)，目前正在轉移性去勢抵抗性攝護腺癌(mCRPC)病患中展開研究。

IMDELLTRA是一款首創免疫療法，可同時結合腫瘤細胞上的DLL3和T細胞上的CD3，活化T細胞以殺傷表達DLL3的細胞。IMDELLTRA已在美國獲准用於治療鉑類化療期間或之後出現進展的廣泛期小細胞肺癌(ES-SCLC)病患。

BeOne共同創辦人、董事長兼執行長John V. Oyler表示：「今天的公告證明了我們與IMDELLTRA開發者Amgen之間長期合作的價值，後者肯定BeOne在推進其腫瘤研發產品線方面的潛力。在達成這一合作以來的五年間，我們始終目標明確地推進自身使命，為全球更多病患提供多種具有變革性的藥物。」

BeOne財務長Aaron Rosenberg表示：「該協議顯著加快了BeOne的價值實現，同時使其能夠持續參與分享IMDELLTRA的長期潛力。強勁的資產負債表是業界最成功企業的象徵，這筆交易為我們持續執行長期商業策略提供了更大的營運和策略靈活性。」

關於IMDELLTRA® (tarlatamab-dlle)

IMDELLTRA是一款首創免疫療法，可同時結合腫瘤細胞上的DLL3和T細胞上的CD3，活化T細胞以殺傷表達DLL3的細胞。這將形成細胞溶解突觸並裂解癌細胞。DLL3蛋白在絕大多數SCLC病患的SCLC細胞表面表達，而在健康細胞中表達極低，使其成為極具潛力的治療標靶。

Tarlatamab目前正在多項研究中接受評估，包括：DeLLphi-303——一項第1b期研究，旨在評估tarlatamab聯合標準療法用於ES-SCLC的一線治療；DeLLphi-304——一項第3期隨機試驗，旨在比較tarlatamab單藥與標準化療用於ES-SCLC的二線治療；DeLLphi-306——一項第3期隨機安慰劑對照試驗，旨在評估tarlatamab在局限期SCLC同步放化療後的應用；DeLLphi-308——一項第1b期研究，旨在評估皮下注射tarlatamab用於ES-SCLC的二線及後線治療；以及DeLLphi-309——一項第2期研究，旨在評估tarlatamab在ES-SCLC二線治療中的替代靜脈給藥方案。

關於BeOne Medicines

BeOne Medicines是一家總部位於瑞士的全球性腫瘤公司，致力於發現和開發對全球癌症病患而言更可負擔且易於取得的創新療法。透過內部能力與合作，BeOne正加快開發其多樣化的新型治療研發產品線，產品組合涵蓋血液腫瘤和實質腫瘤領域。公司在六大洲擁有不斷壯大的全球團隊，員工超過11,000人，致力於從根本上改善更多有需求病患的藥物可及性。

如欲瞭解有關BeOne的更多資訊，請造訪 www.beonemedicines.com

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法案》和其他聯邦證券法所定義的前瞻性陳述，包括關於BeOne將從出售IMDELLTRA權利金權益中獲得的收益總額；BeOne行使出售剩餘IMDELLTRA權利金權益選擇權的情況；該交易帶來的益處；以及「關於BeOne」標題下所述BeOne的計畫、承諾、抱負和目標的陳述。由於各類重大因素影響，實際結果可能與前瞻性陳述中所述的結果大相逕庭，包括BeOne證明其候選藥物療效和安全性的能力；其候選藥物的臨床結果可能不支援進一步開發或上市核准；主管機關的行動可能影響臨床試驗及上市核准的開始、時機和進展；BeOne的上市藥物和獲准的候選藥物獲得商業成功的能力；BeOne為其藥物和技術取得和維護智慧財產權保護的能力；BeOne依賴第三方進行藥物開發、製造、商業化和提供其他服務；BeOne在獲得監管核准和實現藥品商業化方面的有限經驗及其獲得額外營運資金和完成候選藥物開發以及實現和維持盈利的能力；以及BeOne在最近的Form 10-Q季度報告中標題為「風險因素」的部分進一步討論的風險，與BeOne隨後向美國證券交易委員會遞交的文件中討論的潛在風險、不確定性和其他重要因素。本新聞稿中的所有資訊反映的是新聞稿發表當日的情況，除非法律要求，否則BeOne無義務更新此類資訊。

