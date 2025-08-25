BeOne Medicines maakt een aankoopakkoord voor royalty's op IMDELLTRA bekend voor een bedrag dat oploopt tot $950 miljoen
- Royalty Pharma verwerft rechten op BeOne’s royalty's op de wereldwijde verkoop (met uitsluiting van China) van IMDELLTRA® (tarlatamab-dlle) voor een bedrag tot $950 miljoen
- IMDELLTRA is een uitstekende DLL-3 targeting bispecifieke T-cell engager, aangewezen voor de behandeling van volwassen patiënten met ES-SCLC (Extensive-Stage Small Cell Lung Cancer) bij wie die ziekte zich tijdens of na chemotherapie op basis van platina verderzet
SAN CARLOS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), een internationaal oncologiebedrijf, maakte vandaag bekend dat het bedrijf een akkoord heeft gesloten om haar royaltyrechten op de wereldwijde verkoop, met uitsluiting van China, van Amgen’s IMDELLTRA® (tarlatamab-dlle) te verkopen voor een bedrag dat oploopt tot $950 miljoen aan Royalty Pharma (Nasdaq: RPRX).
