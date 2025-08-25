BeOne Medicines maakt een aankoopakkoord voor royalty's op IMDELLTRA bekend voor een bedrag dat oploopt tot $950 miljoen

SAN CARLOS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), een internationaal oncologiebedrijf, maakte vandaag bekend dat het bedrijf een akkoord heeft gesloten om haar royaltyrechten op de wereldwijde verkoop, met uitsluiting van China, van Amgen’s IMDELLTRA® (tarlatamab-dlle) te verkopen voor een bedrag dat oploopt tot $950 miljoen aan Royalty Pharma (Nasdaq: RPRX).

