BeOne Medicines annuncia un accordo per l'acquisto delle royalty relative a IMDELLTRA, del valore massimo di 950 milioni di dollari USA

  • Royalty Pharma acquisirà i diritti sulle royalty di BeOne per la commercializzazione di IMDELLTRA® (tarlatamab-dlle) a livello internazionale (Cina esclusa) per un valore massimo di 950 milioni di dollari
  • IMDELLTRA è un target engager bispecifico delle cellule T first in class mirato a DLL-3 e indicato nel trattamento dei pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso (ES-SCLC) con progressione della malattia durante o dopo trattamento chemioterapico a base di platino

SAN CARLOS, California--(BUSINESS WIRE)--BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), azienda oncologica globale, oggi ha annunciato la sottoscrizione di un accordo per la cessione a Royalty Pharma (Nasdaq: RPRX) dei propri diritti sulle royalty relativamente alla commercializzazione mondiale di IMDELLTRA® (tarlatamab-dlle) di Amgen, Cina esclusa, per un valore massimo di 950 milioni di dollari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto con gli investitori
Liza Heapes
+1 857-302-5663
ir@beonemed.com

Contatto con i media
Navneet Miller
+1 857-301-6440
media@beonemed.com

Industry:

BeOne Medicines Ltd.

NASDAQ:ONC
Details
Headquarters: San Carlos, CA & Basel, Switzerland, California
CEO: John V. Oyler
Employees: 11,000+
Organization: PUB
Revenues: $3.8B USD (2024)
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalJapanese

