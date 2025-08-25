BeOne Medicines annuncia un accordo per l'acquisto delle royalty relative a IMDELLTRA, del valore massimo di 950 milioni di dollari USA
- Royalty Pharma acquisirà i diritti sulle royalty di BeOne per la commercializzazione di IMDELLTRA® (tarlatamab-dlle) a livello internazionale (Cina esclusa) per un valore massimo di 950 milioni di dollari
- IMDELLTRA è un target engager bispecifico delle cellule T first in class mirato a DLL-3 e indicato nel trattamento dei pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso (ES-SCLC) con progressione della malattia durante o dopo trattamento chemioterapico a base di platino
SAN CARLOS, California--(BUSINESS WIRE)--BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), azienda oncologica globale, oggi ha annunciato la sottoscrizione di un accordo per la cessione a Royalty Pharma (Nasdaq: RPRX) dei propri diritti sulle royalty relativamente alla commercializzazione mondiale di IMDELLTRA® (tarlatamab-dlle) di Amgen, Cina esclusa, per un valore massimo di 950 milioni di dollari.
