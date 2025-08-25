-

Incode entra a far parte dell'ecosistema di partner di Experian, rafforzando le soluzioni di prevenzione delle frodi

L'integrazione rafforza la piattaforma Ascend di Experian con la verifica dell'identità alimentata dall'IA per decisioni più rapide, una verifica più robusta dell'identità e un'esperienza clienti impeccabile

COSTA MESA, California--(BUSINESS WIRE)--Experian ha annunciato oggi l'integrazione di Incode Technologies, Inc. ("Incode") nella Experian Ascend Platform™. Questa collaborazione consentirà una convalida dell'identità fluida, sicura ed efficiente per oltre 1.800 clienti globali in ambiti che comprendono i servizi finanziari, il settore automobilistico, sanitario e del digital marketing.

Grazie a questa partnership, il sistema di convalida avanzata dell'identità di Incode e l'analisi in tempo reale dei metadati verranno offerti come componente opzionale della suite CrossCore Document Verification di Experian in America del Nord, con la previsione di un'espansione globale. La tecnologia guidata dall'IA di Incode rafforza le soluzioni di verifica dell'identità e prevensione delle frodi di Experian mediante la verifica e la connessione di elementi di identità quali gli i documenti identificativi emessi dal governo, il riconoscimento facciale, i controlli di integrità e i metadati in tempo reale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Michael Troncale
Relazioni pubbliche di Experian
+1 714 830 5462
michael.troncale@experian.com

Industry:

Experian

LSE:EXPN
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Michael Troncale
Relazioni pubbliche di Experian
+1 714 830 5462
michael.troncale@experian.com

More News From Experian

Riassunto: Parte la terza stagione di Experian Exchange

COSTA MESA, Calif. e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Experian ha lanciato la terza stagione della sua serie di leadership del pensiero su YouTube, Experian Exchange. Questa stagione assume una prospettiva globale, esplorando l'impatto dei dati, dell'innovazione e della tecnologia. Con nuovi episodi trasmessi nell'arco dell'anno, tutti ospitati dalla premiata giornalista Del Irani, ogni edizione offre nuove prospettive dai leader influenti e dagli esperti globali di Experian. Tra gli argomenti affronta...

Riassunto: Il nuovo assistente Experian per la gestione del rischio dei modelli, basato sull’IA, semplifica e accelera i processi di governance

COSTA MESA, California--(BUSINESS WIRE)--Experian ha annunciato oggi il lancio di Experian Assistant for Model Risk Management, una soluzione unica nel suo genere pensata per aiutare gli istituti finanziari a governare e gestire i modelli in modo più efficiente durante l’intero ciclo di vita dello sviluppo. Completamente integrata in Experian Ascend Platform™ e basata sulla tecnologia ValidMind, questa soluzione accelera la validazione dei modelli, migliora la trasparenza e la verificabilità, e...

Riassunto: Experian Assistant vince il premio 2025 Globee Award for Technology

COSTA MESA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Experian, leader globale nel settore dei dati e della tecnologia, oggi ha annunciato che Experian Assistant, una soluzione alimentata da IA agentica che accelera fortemente il ciclo di vita della modellazione dei dati, ha vinto il 2025 Globee® Award for Technology, il premio che riconosce “persone, prodotti e aziende che fanno avanzare il panorama tecnologico, risolvendo problemi del mondo reale e plasmando il futuro”. A Experian Assistant è stato insignito...
Back to Newsroom