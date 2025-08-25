SLB OneSubsea、エクイノールのFram Sørプロジェクトに関するEPC契約を受注

ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エネルギー・テクノロジー企業のSLB（NYSE：SLB）は、同社の合弁事業であるSLB OneSubseaが、ノルウェー沖Fram Sørフィールドにおける12坑のオール・エレクトリック海底生産システム（SPS）について、エクイノールから設計・調達・建設（EPC）契約を獲得したことを発表しました。

本契約は、エクイノールとSLB OneSubseaが協働して実施した、1年間にわたるフロントエンド・エンジニアリング・デザイン（FEED）段階を経て、開発計画と最終投資決定（FID）に至ったものです。EPCの範囲には、4基のサブシー・テンプレートと12基のオール・エレクトリック・サブシー・ツリーの提供が含まれ、これによりホスト・プラットフォームからの作動油供給が不要となり、トップサイドの改造は最小限に抑えられます。このアプローチにより、プロジェクトにとってコスト効率に優れたソリューションを実現すると同時に、同地域における将来の増設プロジェクトのためのトップサイド・スペースを確保します。

「Fram Sørは、当業界にとって画期的なプロジェクトであり、初の大規模なオール・エレクトリック海底生産システムとなります。オール・エレクトリックのサブシー・ソリューションは、トップサイドの要件を大幅に削減し、Fram Sørのような大規模タイバックを可能にするだけでなく、フットプリントの縮小と運用の簡素化により、限界資源のさらなる開放の鍵にもなります」と、SLB OneSubseaの最高経営責任者（CEO）マッズ・ヒェルメランドは述べています。

本プロジェクトは北海のホスト・プラットフォーム「トロールC（Troll C）」へのサブシー・タイバックとして開発され、ノルウェー大陸棚（NCS）から欧州へのエネルギー供給の確保に寄与します。ホスト設備はノルウェー本土から送電を受けており、Fram Sørの生産に伴う排出量は非常に低く抑えられます。

なお、本契約は、開発・運用計画（PDO）に対する規制当局の承認を条件としています。

SLBについて

SLB（NYSE：SLB）は、バランスのとれた地球のためのエネルギー革新を推進する世界的なテクノロジー企業です。世界100か国以上で事業を展開し、その約2倍の国籍の従業員を擁する当社は、石油・ガスの革新、大規模なデジタルの提供、産業の脱炭素化、エネルギー転換を加速する新たなエネルギーシステムの開発と拡大に日々取り組んでいます。詳細については、 slb.com をご覧ください。

SLB OneSubseaについて

SLB OneSubseaは、デジタルとテクノロジーにおけるイノベーションを活用し、顧客の石油およびガス生産を最適化し、海中作業における脱炭素化を図り、エネルギー移行を加速するサブシーソリューションの大きな可能性を解き放つことで、新たな海洋開発時代を推進しています。OneSubseaは、SLB、アケル・ソリューションズ、サブシー7が支援する合弁企業で、オスロとヒューストンに本社を置き、全世界に約1万人の従業員を擁しています。詳しくは、 onesubsea.com をご覧ください。

