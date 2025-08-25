SLB OneSubsea krijgt EPC-contract voor Fram Sør-project van Equinor
Onderzeese elektrificatie maakt grootschalige tieback-oplossing in de Noordzee mogelijk
HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) heeft vandaag aangekondigd dat zijn joint venture OneSubsea™ een EPC-contract (Engineering, Procurement & Construction) heeft gekregen van Equinor voor een volledig elektrisch Subsea Production System (SPS) met 12 putten in het Fram Sør-veld, voor de kust van Noorwegen.
De toekenning volgt op een gezamenlijke, jaarlange Front-End Engineering Design-fase, waarin Equinor en SLB OneSubsea gezamenlijk het project hebben ontwikkeld, wat leidde tot het ontwikkelingsplan en de definitieve investeringsbeslissing (FID). Als onderdeel van de resulterende EPC-scope zal SLB OneSubsea vier onderzeese templates en 12 volledig elektrische subsea-trees leveren, waardoor de behoefte aan hydraulische vloeistof door het hostplatform wordt geëlimineerd en aanpassingen aan de bovenzijde tot een minimum worden beperkt.
