Perficient obtém o status de Parceiro de serviços do nível Premier da AWS na rede de parceiros da Amazon Web Services

SAINT LOUIS (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A Perficient, consultoria mundial que transforma as empresas mais inovadoras e marcas mais admiradas do mundo por meio de soluções que priorizam a inteligência artificial, anunciou hoje que alcançou o status de Parceiro de serviços do nível Premier da Amazon Web Services (AWS) na rede de parceiros da AWS (APN), demonstrando a expertise e o notável sucesso da Perficient em ajudar os clientes a projetar, arquitetar, construir, migrar e gerenciar suas cargas de trabalho na AWS.

“Estamos muito felizes por nos juntarmos a um grupo seleto de inovadores tecnológicos com o status de Parceiro de serviços do nível Premier da AWS. Essa conquista é uma prova do nosso compromisso estratégico com a AWS, nosso modelo de parceria e os resultados transformadores que entregamos aos nossos clientes”, disse Santhosh Nair, vice-presidente sênior da Perficient. “Juntamente com a AWS, estamos criando e implementando soluções baseadas em IA em grande escala, com rapidez e precisão. De análises em tempo real ao desenvolvimento de produtos baseados em IA, nossa abordagem permite que as empresas inovem mais rapidamente, personalizem as experiências dos clientes e revelem novos valores comerciais.”

Para obter o status de Parceiro de serviços do nível Premier da AWS, as empresas devem passar por um rigoroso processo de aprovação por meio de acreditações e certificações, demonstrar um investimento de longo prazo em seu relacionamento com a AWS e ter ampla experiência na implementação de soluções para clientes na AWS. Os Parceiro de serviços do nível Premier da AWS também contam com uma equipe sólida de consultores técnicos treinados e certificados pela AWS e têm profunda experiência em gerenciamento de projetos e serviços profissionais.

O status de parceria elevada da Perficient permite uma colaboração mais profunda por meio do ecossistema de parceiros da AWS, ao mesmo tempo em que estabelece um roteiro claro e uma estratégia de governança com migração para a nuvem e modernização da plataforma. Com mais de 15 anos de experiência e 100 especialistas globais certificados pela AWS, a expertise estratégica e técnica da Perficient ajuda os clientes a maximizar o valor da nuvem. Por meio de arquiteturas AWS seguras, escaláveis e flexíveis, a Perficient desenvolve e implementa soluções baseadas em IA que impulsionam a inovação, aumentam a agilidade e oferecem suporte a experiências digitais resilientes.

Sobre a Perficient

A Perficient é uma consultoria mundial especializada em IA. Somos construtores – obcecados por resultados e movidos pelo pragmatismo – e, com rapidez e agilidade, ajudamos as empresas mais inovadoras e as marcas mais admiradas do mundo a avançar com ousadia nos negócios. Para mais informações, acesse www.perficient.com.

