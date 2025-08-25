Incode加入Experian合作夥伴生態系統，增強其詐欺預防解決方案

加州科斯塔梅薩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Experian今天宣布已將Incode Technologies, Inc. (“Incode”) 整合至Experian Ascend Platform™。此次合作將為金融服務、汽車、醫療保健和數位行銷等行業的1,800多家全球客戶帶來無縫、安全且高效的身分驗證服務。

透過此次合作，Incode先進的身分驗證和即時詮釋資料分析功能將作為Experian CrossCore文件驗證套件的可選元件在北美地區上線，並計劃在全球範圍內推廣。Incode的人工智慧驅動技術透過驗證和整合身分認同要素，包括政府頒發的身分證件、人臉辨識、活體偵測及即時詮釋資料等，進一步強化了Experian的身分驗證與反詐欺解決方案。

Experian全球合作與商業化高級副總裁Marika Vilen表示：「此次合作強化了Experian致力於提供創新、安全且以客戶為中心的解決方案的承諾。Incode的尖端身分驗證技術與Ascend平台的整合將助力企業做出更快、更明智的決策，並能夠以前所未有的敏捷性和精準度，客製化其反詐欺和風險策略。」

身分驗證是Experian身分驗證與反詐欺產品組合的核心，幫助企業打擊網路犯罪，同時保持無縫的客戶體驗。此次整合增強了對合成身分和應用程式詐欺的防護，並提高了偵測和員工識別的準確性。

Incode創辦人暨執行長Ricardo Amper表示：「我們很高興能與Experian合作，為其平台提供市場上最先進的人工智慧身分驗證技術。在這個深度偽造、人工智慧詐欺和代理人工智慧以前所未有的速度進化的時代，不斷完善的防護措施至關重要。我們將攜手合作，以無與倫比的速度、安全性和準確性因應最猖獗的詐欺載體，同時確保使用者體驗的流暢和直覺。」

關於 Experian

Experian是一家全球性的資料和科技公司，致力於為世界各地的人們和企業創造機會。我們利用獨特的資料、分析和軟體組合，協助重新定義貸款實務、揭露和預防詐騙、簡化醫療保健、提供數位行銷解決方案，以及深入洞察汽車市場。我們還協助數百萬人達成他們的財務目標，協助他們節省時間和金錢。

我們的業務涵蓋一系列市場，從金融服務到醫療保健、汽車、農業金融、保險以及更多細分產業。

我們致力投資人才和新的先進技術，以釋放數據潛能並驅動創新。作為倫敦證券交易所 FTSE 100 指數成份公司（股票代碼：EXPN），Experian 在全球 32 個國家擁有 25200 名員工，總部位於愛爾蘭都柏林。了解更多資訊，請瀏覽： experianplc.com 。

關於Incode Technologies, Inc, (“Incode”)

Incode是人工智慧驅動的身分驗證和生物識別驗證領域的全球領導者，致力於幫助企業在數位世界中建立信任。藉由十多年的創新經驗，Incode提供尖端技術，確保各行各業的營運安全並打擊詐欺行為。

本文所使用的Experian和Experian標誌為Experian及其附屬公司的商標或註冊商標。本文提及的其他產品和公司名稱均為其各自所有者的財產。

