BeOne Medicines annonce une convention d'achat de redevances d'IMDELLTRA pouvant atteindre 950 millions de dollars

SAN CARLOS, Californie--(BUSINESS WIRE)--BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq : ONC ; HKEX : 06160 ; SSE : 688235), une société mondiale d'oncologie, a annoncé aujourd'hui avoir signé une convention pour vendre, hors de la Chine, ses droits de redevance sur les ventes mondiales d'IMDELLTRA® (tarlatamab-dlle) d'Amgen pour un montant pouvant atteindre 950 millions de dollars à Royalty Pharma (Nasdaq : RPRX).

Selon les termes de cette convention, BeOne recevra un paiement initial de 885 millions de dollars, avec la possibilité de céder le solde des redevances dans les 12 mois pour un montant maximal de 65 millions de dollars. BeOne se partagera une partie des redevances sur les ventes annuelles supérieures à 1,5 milliard de dollars et conservera les redevances et tous les autres droits sur les autres actifs prévus par la collaboration existante avec Amgen, notamment le xaluritamig, un anticorps monoclonal STEAP1 x CD3 de premier plan, étudié actuellement chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC).

IMDELLTRA est une immunothérapie de pointe qui se lie à la fois au gène DLL3 des cellules tumorales et au gène CD3 des lymphocytes T, activant ainsi ces derniers pour détruire les cellules exprimant DLL3. IMDELLTRA est approuvé aux États-Unis pour le traitement du cancer du poumon à petites cellules de stade étendu (CPPC-ES) dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de platine.

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne combien notre collaboration de longue date est précieuse avec Amgen, développeur d'IMDELLTRA, qui a reconnu le potentiel de BeOne pour faire progresser son portefeuille de produits en oncologie », a déclaré John V. Oyler, cofondateur, président-directeur général de BeOne. « Au cours des cinq premières années de cette collaboration, nous avons accompli notre mission avec détermination, à savoir proposer de nombreux médicaments révolutionnaires à toujours davantage de patients dans le monde ».

« Cette convention accélère significativement la création de valeur pour BeOne, tout en conservant la poursuite de notre participation au potentiel à long terme d'IMDELLTRA », a déclaré Aaron Rosenberg, CFO de BeOne. « Un bilan solide est la marque des entreprises les plus performantes de notre secteur, et cette transaction nous offre une flexibilité opérationnelle et stratégique accrue pour poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie commerciale à long terme ».

À propos d'IMDELLTRA® (tarlatamab-dlle)

IMDELLTRA est une immunothérapie de pointe qui se lie à la fois à la protéine DLL3 des cellules tumorales et à la protéine CD3 des lymphocytes T, activant ainsi ces derniers pour détruire les cellules exprimant DLL3. Cela aboutit à la formation d'une synapse cytolytique avec lyse de la cellule cancéreuse. DLL3 est une protéine exprimée à la surface des cellules du cancer du poumon à petites cellules chez la plupart des patients qui en sont atteints, mais faiblement exprimée sur les cellules saines, ce qui en fait une cible prometteuse.

Le tarlatamab fait l'objet de plusieurs études, notamment DeLLphi-303, une étude de Phase 1b évaluant le tarlatamab en association avec les traitements standards dans le traitement du cancer du poumon à petites cellules (SCLC) de première intention ; DeLLphi-304, un essai randomisé de Phase 3 comparant la monothérapie par tarlatamab à la chimiothérapie standard dans le traitement de deuxième intention du SCLC à petites cellules (SCLC) ; DeLLphi-306, un essai randomisé de Phase 3 contre placebo portant sur le tarlatamab après une chimioradiothérapie concomitante dans le SCLC de stade limité ; DeLLphi-308, une étude de Phase 1b évaluant le tarlatamab par voie sous-cutanée dans le SCLC à petites cellules (SCLC) de deuxième intention ou après ; et DeLLphi-309, une étude de Phase 2 évaluant d'autres schémas posologiques du tarlatamab par voie intraveineuse dans le SCLC à petites cellules (SCLC) de deuxième intention.

À propos de BeOne Medicines

BeOne Medicines est une société internationale d'oncologie domiciliée en Suisse qui découvre et développe des traitements innovants plus abordables et accessibles aux patients atteints de cancer dans le monde entier. Avec un portefeuille couvrant l'hématologie et les tumeurs solides, BeOne accélère le développement de son pipeline diversifié de nouvelles thérapies grâce à ses capacités internes et à ses collaborations. Avec une équipe internationale en pleine expansion, composée de plus de 11 000 collègues répartis sur six continents, l'entreprise s'est engagée à améliorer radicalement l'accès aux médicaments pour un nombre bien plus important de patients qui en ont besoin.

Pour en savoir plus sur BeOne, rendez-vous sur www.beonemedicines.com et suivez-nous sur LinkedIn, X, Facebook et Instagram.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et d'autres lois fédérales sur les valeurs mobilières, notamment des déclarations concernant : le montant total du produit que BeOne recevra de la vente des droits de redevance d'IMDELLTRA ; l'exercice de l'option de BeOne de vendre les droits de redevance d'IMDELLTRA restants ; les avantages de la transaction ; et les plans, engagements, aspirations et objectifs de BeOne sous la rubrique « À propos de BeOne ». Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives en raison de différents facteurs importants, notamment la capacité de BeOne à démontrer l'efficacité et l'innocuité de ses candidats médicaments ; les résultats cliniques de ses candidats médicaments, qui peuvent ne pas soutenir un autre développement ou une autre approbation de commercialisation ; les actions des organismes de réglementation, qui peuvent affecter le lancement, le calendrier et la progression des essais cliniques et l'approbation de la commercialisation ; la capacité de BeOne à obtenir et à maintenir la protection de la propriété intellectuelle de ses médicaments et de sa technologie ; la dépendance de BeOne à l'égard de tiers pour mener à bien le développement, la fabrication, la commercialisation de médicaments et d'autres services ; l'expérience limitée de BeOne concernant l'obtention d'approbations réglementaires et la commercialisation de produits pharmaceutiques, sa capacité à obtenir un financement supplémentaire pour ses activités, à achever le développement de ses candidats médicaments et à atteindre et maintenir la rentabilité ; ces risques sont décrits plus en détail dans la section « Facteurs de risque » du dernier rapport trimestriel de BeOne sur formulaire 10-Q, ainsi que dans les documents déposés ultérieurement par BeOne auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis concernant les risques potentiels, les incertitudes et autres facteurs importants. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse sont valables à la date de publication, et BeOne n'a aucune obligation de mise à jour, sauf si la loi l'exige.

