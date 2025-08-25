-

Incode se une al ecosistema de socios de Experian, fortaleciendo sus soluciones de prevención del fraude

La integración fortalece la plataforma Experian Ascend Platform con verificación de identidad impulsada por IA para tomar decisiones más rápidas, una verificación de identidad más sólida y una experiencia del cliente fluida

COSTA MESA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Experian anunció hoy la integración de Incode Technologies, Inc. (“Incode”) en la Experian Ascend Platform™. Esta colaboración permitirá una validación de identidad fluida, segura y eficiente para más de 1800 clientes globales de sectores como servicios financieros, automoción, salud y marketing digital.

A través de esta asociación, la validación de identidad avanzada y el análisis de metadatos en tiempo real de Incode se ofrecerán como un componente opcional dentro de la plataforma CrossCore Document Verification en Norteamérica (se prevé la expansión global). La tecnología basada en IA de Incode fortalece las soluciones de identidad y fraude de Experian verificando y conectando elementos de identidad como documentos de identidad oficiales, reconocimiento facial, verificación de vida y metadatos en tiempo real.

“Esta alianza refuerza el compromiso de Experian de ofrecer soluciones innovadoras, seguras y centradas en el cliente”, afirmó Marika Vilen, vicepresidenta sénior de Alianzas Globales y Comercialización de Experian. “Al integrar la tecnología de vanguardia de verificación de identidad de Incode en la Ascend Platform, permitimos a las organizaciones tomar decisiones más rápidas e inteligentes, a la vez que adaptan sus estrategias contra el fraude y el riesgo con una agilidad y precisión sin precedentes”.

La verificación de identidad es fundamental para la cartera de soluciones de identidad y fraude de Experian, ya que ayuda a las organizaciones a combatir la ciberdelincuencia y a mantener una experiencia de cliente fluida. Esta integración ofrece mayor protección contra el fraude de identidad sintética, así como una mayor precisión en la detección e identificación de los empleados.

“Nos entusiasma asociarnos con Experian para impulsar su plataforma con la tecnología de verificación de identidad con IA más avanzada del mercado”, afirmó Ricardo Amper, fundador y CEO de Incode. “En un mundo donde los deepfakes, el fraude impulsado por IA y la IA agenética evolucionan a una velocidad sin precedentes, es fundamental contar con mejor protección. Juntos, abordamos los vectores de fraude más comunes con una velocidad, seguridad y precisión inigualables, a la vez que mantenemos una experiencia de usuario fluida e intuitiva”.

Acerca de Experian

Experian es una empresa global de datos y tecnología que impulsa oportunidades para personas y empresas de todo el mundo. Ayudamos a redefinir las prácticas crediticias, a descubrir y prevenir el fraude, a simplificar la asistencia sanitaria, a ofrecer soluciones de marketing digital y a profundizar en el conocimiento del mercado automovilístico, todo ello utilizando nuestra exclusiva combinación de datos, análisis y software. También ayudamos a millones de personas a alcanzar sus objetivos financieros y a ahorrar tiempo y dinero.

Operamos en una serie de mercados, desde servicios financieros hasta atención médica, automotriz, agrofinanzas, seguros y muchos más sectores de la industria.

Invertimos en personas con talento y en nuevas tecnologías avanzadas para liberar el poder de los datos e innovar. Como empresa del índice FTSE 100 que cotiza en la Bolsa de Londres (EXPN), contamos con un equipo de 25 200 personas en 32 países. Nuestra sede corporativa está en Dublín, Irlanda. Más información en experianplc.com.

Acerca de Incode Technologies, Inc. (“Incode”)

Incode es líder mundial en verificación de identidad y autenticación biométrica basadas en IA, permitiendo a las organizaciones generar confianza en el mundo digital. Con más de diez años de innovación, Incode ofrece tecnología de vanguardia para proteger las operaciones y combatir el fraude en todos los sectores.

Experian y las marcas Experian utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Experian y sus filiales. Los demás productos y nombres de empresas mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

