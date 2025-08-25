Incode sluit zich aan bij het Experian Partner Ecosysteem en versterkt oplossingen voor fraudepreventie

COSTA MESA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Experian kondigt vandaag aan dat Incode Technologies, Inc. (“Incode”) wordt geïntegreerd in het Experian Ascend Platform™. Dit partnerschap maakt naadloze, veilige en efficiënte identiteitsvalidatie mogelijk voor meer dan 1800 internationale klanten in verschillende sectoren, waaronder financiële dienstverlening, automobielindustrie, gezondheidszorg en digitale marketing.

Dankzij deze samenwerking worden de geavanceerde identiteitsvalidatie en realtime metadata-analyse van Incode als optionele component aangeboden binnen de CrossCore Document Verification-suite van Experian in Noord-Amerika, met plannen voor wereldwijde uitbreiding. De AI-gestuurde technologie van Incode versterkt de identiteits- en fraudebestrijdingsoplossingen van Experian door het verifiëren en koppelen van identiteitselementen, zoals door de overheid uitgegeven identiteitsbewijzen, gezichtsherkenning, echtheidscontroles en realtime metadata.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.