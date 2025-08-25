-

Incode sluit zich aan bij het Experian Partner Ecosysteem en versterkt oplossingen voor fraudepreventie

De integratie versterkt het Ascend-platform van Experian met AI-gestuurde identiteitsverificatie voor snellere beslissingen, uitgebreide identiteitsverificatie en een naadloze klantervaring

COSTA MESA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Experian kondigt vandaag aan dat Incode Technologies, Inc. (“Incode”) wordt geïntegreerd in het Experian Ascend Platform™. Dit partnerschap maakt naadloze, veilige en efficiënte identiteitsvalidatie mogelijk voor meer dan 1800 internationale klanten in verschillende sectoren, waaronder financiële dienstverlening, automobielindustrie, gezondheidszorg en digitale marketing.

Dankzij deze samenwerking worden de geavanceerde identiteitsvalidatie en realtime metadata-analyse van Incode als optionele component aangeboden binnen de CrossCore Document Verification-suite van Experian in Noord-Amerika, met plannen voor wereldwijde uitbreiding. De AI-gestuurde technologie van Incode versterkt de identiteits- en fraudebestrijdingsoplossingen van Experian door het verifiëren en koppelen van identiteitselementen, zoals door de overheid uitgegeven identiteitsbewijzen, gezichtsherkenning, echtheidscontroles en realtime metadata.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Michael Troncale
Experian Public Relations
+1 714 830 5462
michael.troncale@experian.com

Industry:

Experian

LSE:EXPN
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Michael Troncale
Experian Public Relations
+1 714 830 5462
michael.troncale@experian.com

More News From Experian

Samenvatting: Seizoen drie van Experian Exchange van start

COSTA MESA, Calif. & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Experian heeft seizoen drie van zijn YouTube-gedachteleiderschapsserie Experian Exchange gelanceerd. Dit seizoen neemt een wereldwijd perspectief in en onderzoekt de veranderende impact van data, innovatie en technologie. Met nieuwe afleveringen die het hele jaar door verschijnen, allemaal gepresenteerd door de bekroonde journalist Del Irani, biedt elke editie frisse perspectieven van invloedrijke leiders en internationale experts van Experian. Onde...

Samenvatting: Nieuwe Experian AI-assistent voor modelrisicobeheer stroomlijnt en versnelt bestuursprocessen

COSTA MESA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Experian maakte vandaag bekend dat het de Experian Assistant for Model Risk Management lanceert. De unieke oplossing helpt financiële instellingen bij het efficiënter besturen en beheren van modellen gedurende de gehele levenscyclus van modelontwikkeling. De volledig in het Experian Ascend Platform™ geïntegreerde oplossing wordt aangestuurd door ValidMind-technologie. Het maakt een snellere validatie van modellen mogelijk, waarbij ze beter controleerbaar en...

Samenvatting: Experian Assistant wint Globee Award 2025 voor Technologie

COSTA MESA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Experian, een toonaangevend wereldwijd data- en technologiebedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat Experian Assistant, een agentische AI-gestuurde oplossing die de levenscyclus van datamodellering aanzienlijk versnelt, de Globee® Award 2025 voor Technologie heeft gewonnen. Deze prijs wordt uitgereikt aan 'personen, producten en organisaties die het technologielandschap vooruithelpen, echte problemen oplossen en de toekomst vormgeven.' Experian Assistant werd...
Back to Newsroom