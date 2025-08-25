-

Incode加入Experian合作伙伴生态系统，增强其欺诈预防解决方案

此次整合增强了Experian的Ascend平台，使其能够通过人工智能身份验证，实现更快的决策速度、更强大的身份验证功能以及无缝的客户体验

加利福尼亚州科斯塔梅萨--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Experian今天宣布已将Incode Technologies, Inc. (“Incode”) 整合至Experian Ascend Platform™。此次合作将为金融服务、汽车、医疗保健和数字营销等行业的1,800多家全球客户带来无缝、安全且高效的身份验证服务。

通过此次合作，Incode先进的身份验证和实时元数据分析功能将作为Experian CrossCore文档验证套件的可选组件在北美地区上线，并计划在全球范围内推广。Incode的人工智能驱动技术通过验证和整合身份要素，包括政府颁发的身份证件、人脸识别、活体检测及实时元数据等，进一步强化了Experian的身份验证与反欺诈解决方案。

Experian全球合作与商业化高级副总裁Marika Vilen表示：“此次合作强化了Experian致力于提供创新、安全且以客户为中心的解决方案的承诺。Incode的尖端身份验证技术与Ascend平台的整合将助力企业做出更快、更明智的决策，并能够以前所未有的敏捷性和精准度，定制其反欺诈和风险策略。”

身份验证是Experian身份验证与反欺诈产品组合的核心，帮助企业打击网络犯罪，同时保持无缝的客户体验。此次整合增强了对合成身份和应用程序欺诈的防护，并提高了检测和员工身份识别的准确性。

Incode创始人兼首席执行官Ricardo Amper表示：“我们很高兴能与Experian合作，为其平台提供市场上最先进的人工智能身份验证技术。在这个深度伪造、人工智能欺诈和代理人工智能以前所未有的速度进化的时代，不断完善的防护措施至关重要。我们将携手合作，以无与伦比的速度、安全性和准确性应对最猖獗的欺诈载体，同时确保用户体验的流畅和直观。”

关于Experian

Experian是一家全球性的数据和技术公司，致力于为世界各地的人们和企业创造机会。我们利用独特的数据、分析和软件组合，帮助重新定义贷款实践、揭露和预防欺诈、简化医疗保健、提供数字营销解决方案，以及深入洞察汽车市场。我们还协助数百万人实现他们的财务目标，帮助他们节省时间和金钱。

我们的业务覆盖一系列市场，从金融服务到医疗保健、汽车、农业金融、保险以及更多细分行业。

我们投资于人才和新的先进技术，以释放数据潜能并驱动创新。作为伦敦证券交易所 FTSE 100 指数成份公司（代码：EXPN），Experian 在全球 32 个国家拥有 25200 名员工，总部位于爱尔兰都柏林。了解更多信息，请访问： experianplc.com

关于Incode Technologies, Inc, (“Incode”)

Incode是人工智能驱动的身份验证和生物识别认证领域的全球领导者，致力于帮助企业在数字世界中建立信任。凭借十多年的创新经验，Incode提供尖端技术，保障各行各业的运营安全并打击欺诈行为。

本文中使用的Experian和Experian标志是Experian及其附属公司的商标或注册商标。本文提及的其他产品和公司名称均为其各自所有者的财产。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Michael Troncale
Experian公共关系
+1 714 830 5462
michael.troncale@experian.com

Industry:

Experian

LSE:EXPN
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

