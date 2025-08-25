インコードがエクスペリアンのパートナー・エコシステムに加入、不正防止ソリューションを強化

カリフォルニア州コスタメサ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エクスペリアンがインコード・テクノロジーズ・インコーポレーテッド（「インコード」）を「Experian Ascend Platform™（エクスペリアン・アセンド・プラットフォーム）」に統合することを発表しました。この提携により、金融サービスや自動車、医療、デジタル・マーケティングといった業界にわたり世界に1,800社以上あるお客様に対し、シームレスで安全かつ効率的なアイデンティティー認証を実現できます。

この提携を通して、北米ではエクスペリアンの「クロスコア文書認証」スイート内でインコードの高度なアイデンティティー認証とリアルタイムのメタデータ分析が任意コンポーネントとして提供されることになります。世界への拡大も予定されています。インコードのAI駆動型技術は、政府発行ID、顔認証、ライブネスチェック、リアルタイム・メタデータなどのアイデンティティー要素を検証・接続することで、エクスペリアンのアイデンティティーおよび不正ソリューションを強化します。

「この提携は、革新的で安全かつお客様中心のソリューションを提供するというエクスペリアンの取り組みを強化してくれます」と話すのは、エクスペリアンのグローバル・パートナーシップ担当シニア・バイス・プレジデントを務めるマリカ・ビレンです。「インコードが持つ最先端のアイデンティティー認証技術をアセンド・プラットフォームに組み込むことで、組織がより素早く、賢く意思決定をしながら、かつてない敏捷性と精度で不正およびリスク戦略を適合させる後押しをしているのです。」

アイデンティティー認証はエクスペリアンのアイデンティティーおよび不正ポートフォリオの中心であり、組織がサイバー犯罪と闘いながらシームレスなカスタマー・エクスペリエンスを維持するのに役立っています。今回の統合は、偽のアイデンティティーやアプリケーション不正に対する保護の強化と、検知および従業員アイデンティティーにおける正確性の向上を実現します。

「エクスペリアンと提携し、市場で最も高度なAIアイデンティティー認証技術を備えたプラットフォームを支援することを大変楽しみにしています」と話すのは、インコード創業者でCEO（最高経営責任者）のリカルド・アンパーです。「ディープフェイクやAIを利用した不正、エージェント型AIが前例のない速さで進化している世界では、改良を施した保護が必要不可欠です。私たちは共に、ユーザー・エクスペリエンスをシームレスで直感的に保ちながら、類を見ないスピードと安全性、そして正確性をもって最も流布している不正ベクトルに対処しています。」

エクスペリアンについて

エクスペリアンは、データおよびテクノロジーに関する世界的企業であり、世界中の人々やビジネスに機会を提供しています。エクスペリアンは、データ、分析、ソフトウェアのユニークな組み合わせにより、融資業務の見直し、不正の発見と防止、ヘルスケアの簡素化、デジタル マーケティング ソリューションの提供、自動車市場に関する優れたインサイトの獲得を後押ししています。また、何百万人もの人々の経済的目標の実現をサポートし、彼らが時間とお金を節約できるよう支援を行っています。

当社は、金融サービスから、ヘルスケア、自動車、アグリファイナンス、保険、その他多くの産業分野に至るまで、さまざまな市場で事業を展開しています。

私たちは、データの力を引き出し、イノベーションを実現するために、優れた人材と先進的な新技術への投資を行っています。当社は、ロンドン証券取引所に（EXPN）で上場しているFTSE 100指数構成企業であり、世界32か国で25,200人の従業員を擁しています。本社はアイルランドのダブリンにあります。詳細は experianplc.com をご覧ください。

インコード・テクノロジーズ・インコーポレーテッド（「インコード」）について

インコードはAI駆動型のアイデンティティー認証と生体認証のグローバル・リーダーであり、組織がデジタル世界で信頼を築く支援を行っています。10年以上にわたるイノベーションで、経営を守り不正と闘うための最先端技術を各業界に提供しています。

本文書で使われているエクスペリアンおよびエクスペリアンのマークは、エクスペリアンおよび関連企業の商標または登録商標です。本文書で言及されているその他製品や企業名は、各所有者に帰属します。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。