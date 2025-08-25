Incode se une à rede de parceiros da Experian para fortalecer soluções voltadas para a prevenção a fraudes

COSTA MESA, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Experian anunciou hoje a integração da Incode Technologies, Inc. (“Incode”) na Experian Ascend Platform™. Esta parceria possibilitará uma validação de identidade segura, confiável e eficiente para mais de 1.800 clientes em todo o mundo, em setores como serviços financeiros, automotivos, saúde e marketing digital.

Por meio dessa parceria, a validação avançada de identidade e a análise de metadados em tempo real da Incode serão disponibilizadas como um componente opcional no pacote CrossCore Document Verification (Verificação de Documentos CrossCore) da Experian na América do Norte, com uma expansão global prevista. A tecnologia baseada em IA da Incode potencializa as soluções de identidade e fraude da Experian ao validar e conectar componentes de identidade, como documentos de identidade emitidos pelo governo, reconhecimento facial, verificações de presença e metadados em tempo real.

“Esta parceria reforça a dedicação da Experian em oferecer soluções inovadoras, seguras e com foco no cliente”, afirmou Marika Vilen, vice-presidente sênior de Parcerias Globais e Comercialização da Experian. “Com a integração da tecnologia de verificação de identidade de ponta da Incode à plataforma Ascend, capacitamos empresas a tomar decisões mais rápidas e inteligentes, enquanto adaptam suas estratégias de fraude e risco com agilidade e precisão sem precedentes.”

A verificação de identidade é essencial para o portfólio de identidade e prevenção de fraudes da Experian, ajudando as empresas a combater crimes cibernéticos e, ao mesmo tempo, manter uma experiência fluida para o cliente. Esta integração oferece maior proteção contra fraudes de identidade e aplicativos artificiais, assim como maior precisão na detecção e identidade da força de trabalho.

“Estamos entusiasmados com esta parceria com a Experian para potencializar sua plataforma com a tecnologia de verificação de identidade de IA mais avançada disponível no mercado”, afirmou Ricardo Amper, fundador e CEO da Incode. “Em uma era onde deepfakes, fraudes orientadas por IA e IA agente progridem a um ritmo sem precedentes, a melhoria das proteções é essencial. Juntos, pretendemos eliminar os vetores de fraude mais comuns com velocidade, segurança e precisão incomparáveis, mantendo a experiência do usuário fluida e intuitiva.”

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa mundial de dados e tecnologia que gera oportunidades para pessoas e empresas no mundo inteiro. Ajudamos a redefinir as práticas de empréstimo, descobrir e prevenir fraudes, simplificar a assistência médica, oferecer soluções de marketing digital e aprofundar o conhecimento sobre o mercado automotivo, tudo isso usando nossa combinação exclusiva de dados, análises e software. Também ajudamos milhões de pessoas a alcançar seus objetivos financeiros e a economizar tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, agrofinanças, seguros e muitos outros segmentos do setor.

Investimos em pessoas talentosas e em novas tecnologias avançadas para explorar o poder dos dados e inovar. Como uma empresa do Índice FTSE 100 listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN), temos uma equipe de 25.200 pessoas em 32 países. Nossa sede corporativa fica em Dublin, na Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

Sobre a Incode Technologies, Inc, (“Incode”)

A Incode é líder mundial em verificação de identidade e autenticação biométrica baseadas em IA, capacitando empresas a construir confiança no mundo digital. Com mais de dez anos de inovação, a Incode oferece tecnologia de última geração para proteger operações e combater fraudes em todos os setores.

Experian e as marcas Experian usadas aqui são marcas comerciais ou marcas registradas da Experian e suas afiliadas. Outros produtos e nomes de empresas mencionados aqui são propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.