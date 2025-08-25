BeOne Medicines anuncia el acuerdo de compra de regalías de IMDELLTRA por un importe máximo de 950 millones de dólares

SAN CARLOS, California--(BUSINESS WIRE)--BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), una empresa de oncología global, anunció en el día de hoy que ha suscrito un acuerdo de venta de sus derechos de regalías sobre las ventas mundiales (fuera de China), del fármaco IMDELLTRA® (tarlatamab-dlle) de Amgen por un máximo de 950 millones de dólares a Royalty Pharma (Nasdaq: RPRX).

Según los términos del acuerdo, BeOne recibirá un pago por adelantado de 885 millones de dólares, con la opción de vender las regalías restantes en un plazo de 12 meses por un importe máximo de 65 millones de dólares. BeOne compartirá una parte de las regalías sobre las ventas anuales que superen los 1500 millones de dólares y conservará las regalías y otros derechos relacionados con otros activos según los términos de la colaboración existente con Amgen, incluido xaluritamig, el primer STEAP1 x CD3 XmAb de su clase, que actualmente se encuentra bajo estudio en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (mCRPC).

IMDELLTRA es la primera inmunoterapia de su clase que se liga a DLL3 en células tumorales y a CD3 en células T, y activa las células T para que elimine las células que expresan DLL3. IMDELLTRA está aprobado en los Estados Unidos para pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas de estadio extenso (ES-SCLC) cuya enfermedad ha progresado durante o después de recibir quimioterapia basada en platino.

“El anuncio de hoy pone de manifiesto el valor de nuestra colaboración a largo plazo con Amgen, los responsables del desarrollo de IMDELLTRA, que reconocieron el potencial de BeOne para el avance de su cartera de productos oncológicos”, afirmó John V. Oyler, cofundador, presidente y director ejecutivo de BeOne. “En los cinco años posteriores al inicio de esta colaboración, dimos pasos concretos para alcanzar nuestra misión de ofrecer distintos medicamentos transformadores a más pacientes en todo el mundo”.

“Este acuerdo permite acelerar en gran medida la realización de valor para BeOne, además de preservar la participación continua en el potencial a largo plazo de IMDELLTRA”, agregó Aaron Rosenberg, director financiero de BeOne. “Un balance general sólido es el sello distintivo de las empresas más exitosas en nuestro sector, y esta transacción ofrece mayor flexibilidad operativa y estratégica para que podamos seguir ejecutando nuestra estrategia comercial a largo plazo”.

Acerca de IMDELLTRA® (tarlatamab-dlle)

IMDELLTRA es una inmunoterapia pionera que se liga con DLL3 en células tumorales y CD3 en células T, y activa las células T para que elimine las células que expresan DLL3. Esto provoca la formación de una sinapsis citolítica con lisis de la célula cancerígena. DLL3 es una proteína que se expresa en la superficie de las células de cáncer de pulmón de células pequeñas en la amplia mayoría de pacientes con esta enfermedad, pero tiene una expresión mínima en células saludables, lo que la convierte en un objetivo atractivo.

Tarlatamab se está investigando en distintos estudios, entre ellos DeLLphi-303, un estudio de fase 1b que evalúa a tarlatamab en combinación con las terapias de estándar de atención en cáncer de pulmón de células pequeñas de estadio extenso; DeLLphi-304, una prueba fase 3 randomizada que compara la monoterapia de tarlatamab con la quimioterapia de estándar de atención en tratamiento de segunda línea de cáncer de pulmón de células pequeñas de estadio extenso; DeLLphi-306, una prueba fase 3 randomizada y controlada con placebo de tarlatamab después de quimioradioterapia concurrente en cáncer de pulmón de células pequeñas de estadio limitado; DeLLphi-308, un estudio fase 1b que evalúa al tarlatamab subcutáneo en cáncer de pulmón de células pequeñas de estadio extenso de segunda línea o posterior; y DeLLphi-309, un estudio de fase 2 que evalúa los regímenes de dosificación intravenosa con tarlatamab en cáncer de pulmón de células pequeñas de estadio extenso de segunda línea.

Acerca de BeOne Medicines

BeOne Medicines es una empresa global dedicada a la oncología con sede en Suiza que descubre y desarrolla tratamientos innovadores más asequibles y accesibles para los pacientes de cáncer de todo el mundo. Con una cartera que abarca hematología y tumores sólidos, BeOne está acelerando el desarrollo de su diversa línea de nuevas terapias a través de sus capacidades internas y colaboraciones. Con un equipo mundial cada vez mayor, formado por más de 11 000 colegas en seis continentes, la empresa se ha comprometido a mejorar radicalmente el acceso a los medicamentos para muchos más pacientes que los necesitan.

Para más información sobre BeOne, visite www.beonemedicines.com y síganos en LinkedIn, X, Facebook e Instagram.

Declaración prospectiva

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas en el marco del significado de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Valores Privados de 1995 y otras leyes de títulos valores federales, entre ellas declaraciones relacionadas con: el importe total de las ganancias que BeOne recibirá por la venta de los derechos de regalías de IMDELLTRA; el ejercicio por parte de BeOne de la opción de vender los derechos de regalías de IMDELLTRA restantes; los beneficios de la transacción; y los planes, los compromisos, las aspiraciones y los objetivos explicados en el parágrafo “Acerca de BeOne”. Los resultados reales pueden ser materialmente distintos de los indicados en las declaraciones prospectivas a causa de varios factores importantes, entre ellos la capacidad de BeOne de demostrar la eficacia y la seguridad de sus candidatos a fármacos, los resultados clínicos de sus candidatos a fármacos, que pueden no justificar un desarrollo o una aprobación de comercialización posterior; las acciones de organismos regulatorios, que pueden afectar el inicio, el momento y el avance de las pruebas clínicas y la aprobación de comercialización; la capacidad de BeOne de lograr éxito comercial para sus medicamentos comercializados y candidatos a fármacos, en caso de que sean aprobados; la capacidad de BeOne de lograr y conservar la protección de la propiedad intelectual de sus medicamentos y tecnologías; la dependencia de terceros de BeOne para llevar a cabo el desarrollo, la fabricación, la comercialización y otros servicios relacionados con los fármacos, la experiencia limitada de BeOne en la obtención de aprobaciones regulatorias y la comercialización de productos farmacéuticos, y su capacidad de obtener financiamiento adicional para sus operaciones y para completar el desarrollo de sus candidatos a fármacos, y de lograr y mantener la rentabilidad; y los riesgos descritos con mayor nivel de detalle en la sección titulada “Factores de riesgo” en el informe trimestral más reciente de BeOne en el formulario 10-Q, además de los análisis de los potenciales riesgos, incertidumbres y otros factores importantes en las presentaciones posteriores de BeOne ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Toda la información incluida en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y BeOne no asume obligación alguna de actualizar esta información a menos que la ley lo requiera.

Para acceder a los recursos multimedia de BeOne, visite nuestra sala de prensa.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.