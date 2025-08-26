Desde la calle principal hasta la órbita terrestre baja: cómo T-Mobile mantiene conectadas a las personas durante los desastres

BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--Al llegar el Mes Nacional de la Preparación este septiembre, T-Mobile (NASDAQ: TMUS) ha ampliado su tecnología y sus recursos para respaldar la conectividad cuando las comunidades se enfrentan a desastres naturales y tormentas severas. Para ello, ha incrementado su flota de drones, ha lanzado el servicio T-Satellite con Starlink, ha agregado más recursos y vehículos de despliegue y ha fortalecido aún más la red. En conjunto, estas inversiones significan que las personas pueden mantenerse mejor conectadas con sus seres queridos, recibir alertas críticas y acceder a servicios esenciales. Para los miembros de servicios de emergencia, estas ampliaciones hacen posible tener comunicaciones confiables y coordinación más rápida en el campo. Al aproximarse el Mes Nacional de la Preparación, estas son las novedades:

T-Satellite: el servicio de textos por satélite, incluida la capacidad de enviar textos al 911, ya está disponible prácticamente en cualquier lugar donde se pueda ver el cielo, con uso de datos para ciertas apps ya disponible en el Pixel 10 y, a partir de otoño de este año, se incorporarán más dispositivos y apps.

Mayor flota de despliegue: la flota de drones se incrementó en la mitad, con un 30% más de SatCOLT (sistemas celulares satelitales montados en camiones livianos) y SatCOW (sitios celulares satelitales móviles), y casi el doble de la cantidad de VSAT (terminales de apertura muy pequeña).

Apoyo comunitario más sólido: los vehículos de apoyo comunitario de T-Mobile han sido actualizados con wifi más robusto y mayor capacidad para carga de dispositivos.

Alcance más amplio: los clientes de UScellular ahora tienen acceso a la red nacional de T-Mobile y a sus recursos de respuesta ante desastres.

Inversión en Florida: en el mes de julio se completó el proyecto de expansión y fortalecimiento de la red en todo el territorio de Florida, con una inversión de $2 billones.

“T-Mobile sabe que los desastres ponen a prueba a las comunidades, pero la conexión las mantiene unidas”, señala Jon Freier, presidente del grupo de mercados de consumo de T-Mobile. “Es por eso que seguimos innovando y expandiéndonos —lo cual incluye una inversión de $2 billones en nuestra red en Florida realizada este año — para que, ya sea que hablemos de enviar un texto a un ser querido o al 911, garantizar que los miembros de servicios de emergencia tengan conectividad crítica o recibir alertas de emergencia en tiempo real, las personas tengan la tranquilidad de saber que podrán mantenerse conectadas cuando más importa”.

Desde el espacio: T-Satellite

Lanzado oficialmente en julio, el servicio T-Satellite es la primera red de satélite a teléfonos móviles de EE. UU. que se conecta automáticamente a casi cualquier smartphone moderno, sin necesidad de configuración adicional. Esto significa que cualquier persona que tenga un teléfono compatible puede recibir alertas de emergencia móviles vía satélite y las personas que tengan una suscripción activa de T-Satellite pueden enviar y recibir mensajes de texto, incluso si las redes terrestres se vieron afectadas por condiciones climáticas severas.

Durante las inundaciones recientes en Texas, casi 94,000 personas utilizaron T-Satellite para enviar 287,000 mensajes SMS.

T-Mobile acaba de comenzar a ofrecer datos satelitales y anunció la semana pasada que la nueva línea de Google Pixel ofrecerá acceso anticipado a apps populares preparadas para T-Satellite como Google Maps para clientes que se encuentren fuera de la red; otro paso hacia adelante mientras el servicio continúa ampliándose, y próximamente se incorporarán nuevas funciones y expansiones.

Desde el aire: ampliación de la flota de drones

T-Mobile ha aumentado su flota de drones de emergencia en un 50% para llegar a más lugares con mayor rapidez y con mayor capacidad cuando se produce un desastre.

Drones de carga pesada: drones con alcance de varias millas que pueden transportar hasta 100 libras para entregar suministros y repartir equipos portátiles de conectividad.

drones con alcance de varias millas que pueden transportar hasta 100 libras para entregar suministros y repartir equipos portátiles de conectividad. Drones de búsqueda y rescate: drones especializados con cámaras térmicas y de alta resolución con LiDAR (mapeo 3D mediante láser) para localizar personas, mapear daños, guiar al personal de emergencia y proporcionar iluminación para visibilidad y comunicaciones de transmisión unidireccional, diseñados específicamente para entornos de desastre.

Drones cautivos: drones anclados al suelo que permanecen en el aire hasta una altura aproximada de 400 pies, creando una burbuja temporal de cobertura celular de aproximadamente dos millas de ancho que puede funcionar de manera continua.

Durante y después de las devastadoras inundaciones del centro de Texas, el equipo de T-Mobile se incorporó a la división de operaciones aéreas del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas para realizar misiones aéreas de búsqueda y rescate, mapear los daños y detectar drones no autorizados en espacios aéreos restringidos.

Desde la tierra: más recursos de despliegue y de respaldo

Durante el último año, T-Mobile ha ampliado su flota de respuesta ante emergencias para ofrecer una cobertura terrestre más sólida. La flota ahora incluye un 30% más de SatCOLT y SatCOW, con nuevos SatCOW y SatCOLT extragrandes cargados de tecnología, siendo los más grandes y de mayor capacidad de la flota de T-Mobile, que proporcionan más cobertura que los camiones existentes. Además, T-Mobile ha más que duplicado la cantidad de unidades VSAT, que son antenas satelitales que prestan servicio móvil temporal para enviar y recibir datos.

Infraestructura más sólida y tecnología más inteligente

T-Mobile continúa fortaleciendo la infraestructura física con mayor poder de respaldo y sitios reforzados en todo el territorio de Estados Unidos, incluido Puerto Rico. En Florida solamente, T-Mobile realizó una inversión de red de $2 billones con la que se actualizaron 1,350 sitios para aumentar la velocidad, la capacidad y la confiabilidad, y se fortalecieron 1,375 torres con energía de respaldo para una mejor resistencia a los vientos e inundaciones.

T-Mobile prepara de manera proactiva su red para desastres mediante el uso de la red autoorganizada (SON) impulsada por IA y automatización, que monitorea continuamente el rendimiento y realiza ajustes en tiempo real como el redireccionamiento del tráfico, la inclinación de antenas, el manejo de energía de respaldo y la ampliación de la duración de baterías. Esas capacidades centrales están apuntaladas por una detección de amenazas en tiempo real a través de nuestro sistema de información Everbridge–Dataminr y las cámaras de ultra alta definición para detección de incendios forestales de Pano AI integradas en sitios estratégicos de la red.

Además, la red 5G de T-Mobile prioriza a los miembros de servicios de emergencia través de T-Priority, una solución 5G de última generación que incluye un segmento de red dedicado. Este segmento les proporciona a las agencias de seguridad pública una menor latencia y velocidades más rápidas de manera más uniforme con la prioridad más alta en todas las bandas 5G, cuando cada segundo cuenta.

Apoyo a la comunidad

Durante el último año, T-Mobile actualizó sus camiones y remolques con wifi para proporcionar conectividad más confiable y mayor capacidad de carga de dispositivos para las comunidades luego de un desastre. Los vehículos de apoyo comunitario —que incluyen camiones y remolques con wifi, centros de comando, camionetas de uso intensivo y caravanas RV súper clase C— se despliegan en todo el país hacia refugios y centros comunitarios para proporcionar wifi y carga de dispositivos gratis para cualquier persona que lo necesite.

Para más información sobre la preparación ante desastres y las capacidades de respuesta de T-Mobile, visita el Centro de Respuesta ante Emergencias de la compañía y sigue a @TMobileNews en X e Instagram.

T-Satellite: disponible con dispositivo compatible en la mayoría de las zonas al aire libre en EE. UU. donde se pueda ver el cielo. Es posible que los servicios satelitales, incluidos los textos al 911, puedan demorarse, sean limitados o no estén disponibles. Incluido con Experience Beyond; o $10/mes; se renueva automáticamente en forma mensual. Cancela en cualquier momento. Las funciones de T-Priority están disponibles para organizaciones elegibles de respuesta ante emergencias en ciertos planes. Requiere dispositivo compatible. El punto de referencia de rendimiento compromete recursos de red disponibles para ayudar a mantener un desempeño mínimo, incluso en momentos de congestión. Detalles sobre dispositivos y cobertura 5G, y acceso a 5G en T-Mobile.com.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita: https://www.t-mobile.com.