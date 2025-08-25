Incode rejoint l’écosystème de partenaires d’Experian pour l'aider à renforcer ses solutions de prévention de la fraude

COSTA MESA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Experian a annoncé aujourd’hui l’intégration d’Incode Technologies, Inc. (« Incode ») à l'Experian Ascend Platform™. Cette collaboration permettra une validation fluide, sécurisée et efficace des identités pour plus de 1 800 clients internationaux évoluant dans divers secteurs, tels que les services financiers, l’automobile, la santé et le marketing numérique.

Dans le cadre de ce partenariat, la validation avancée de l’identité et l’analyse des métadonnées en temps réel d’Incode seront proposées en tant que composant optionnel au sein de la suite CrossCore Document Verification d’Experian en Amérique du Nord, avec une expansion mondiale prévue. La technologie basée sur l’IA d’Incode va venir renforcer les solutions d’identité et de lutte contre la fraude d’Experian en vérifiant et en connectant différents éléments d’identité tels que les pièces d’identité émises par le gouvernement, la reconnaissance faciale, les vérifications du caractère vivant et les métadonnées en temps réel.

« Ce partenariat renforce l’engagement d’Experian à fournir des solutions innovantes, sécurisées et centrées sur le client », a déclaré Marika Vilen, vice-présidente principale des partenariats mondiaux et de la commercialisation chez Experian. « En intégrant la technologie de pointe de vérification de l’identité d’Incode à la plateforme Ascend, nous permettons aux organisations de prendre des décisions plus rapides et plus judicieuses, et d’adapter leurs stratégies de lutte contre la fraude et les risques avec une agilité et une précision sans précédent. »

La vérification des identités est au cœur de l’offre d’Experian dédiée à l’identité et à la lutte contre la fraude. Elle aide les organisations à lutter contre la cybercriminalité tout en garantissant une expérience client fluide. Cette intégration offre une protection renforcée contre la fraude à l’identité synthétique et la fraude liée aux applications, ainsi qu’une plus grande précision dans la détection et l’identification des collaborateurs.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Experian pour leur permettre de doter leur plateforme de la technologie de vérification de l’identité par l’IA la plus avancée du marché », a déclaré Ricardo Amper, fondateur et PDG d’Incode. « Dans un monde où les deepfakes, la fraude par l’IA et l’IA agentique évoluent à une vitesse sans précédent, il est essentiel de mettre en place des protections renforcées. Ensemble, nous sommes en mesure de traiter les vecteurs de fraude les plus répandus avec une rapidité, une sécurité et une précision inégalées, tout en garantissant une expérience utilisateur fluide et intuitive. »

À propos d’Experian

Experian est une société internationale de données et de technologie qui offre des opportunités aux particuliers et aux entreprises du monde entier. Nous contribuons à la redéfinition des pratiques de prêt, à la détection et à la prévention des fraudes, à la simplification des prestations sanitaires, à la fourniture de solutions de marketing numérique et à une meilleure compréhension du marché automobile, tout cela grâce à notre combinaison unique de données, d'analyses et de logiciels. Nous aidons également des millions de personnes à atteindre leurs objectifs financiers et à économiser du temps et de l'argent.

Nous sommes présents sur de nombreux marchés, des services financiers aux services de santé, en passant par l'automobile, l'agrofinance, l'assurance et bien d'autres segments industriels.

Nous investissons dans des personnes talentueuses et dans les nouvelles technologies de pointe afin d’exploiter le potentiel des données et d’innover. Société cotée à l’indice FTSE 100 de la Bourse de Londres (EXPN), nous employons 25 200 personnes dans 32 pays. Notre siège social est situé à Dublin, en Irlande. Pour en savoir plus, rendez-vous sur experianplc.com.

À propos d’Incode Technologies, Inc. (« Incode »)

Incode est un leader mondial de la vérification de l’identité et de l’authentification biométrique alimentées par l’intelligence artificielle, qui permet aux organisations de renforcer la confiance dans le monde numérique. Forte de plus de dix ans d’innovation, Incode propose une technologie de pointe pour sécuriser les opérations et lutter contre la fraude dans tous les secteurs.

Experian et les marques d’Experian utilisées dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Experian et de ses filiales. Les autres produits et noms de sociétés mentionnés aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

