Perficient se gana el estatus de socio nivel Premier de servicios AWS en la Red de socios Amazon Web Services

SAN LUIS--(BUSINESS WIRE)--Perficient, la consultora global que moderniza a las empresas más innovadoras y a las marcas más admiradas del mundo a través de soluciones centradas en la IA, anunció hoy que ha alcanzado el estatus de socio de nivel Premier de servicios AWS (Amazon Web Services) en la Red de socios de AWS (APN, por sus siglas en inglés). Esto evidencia la experiencia y el éxito notable que tiene Perficient en la asistencia de los clientes en el diseño, la arquitectura, la construcción, la migración y la gestión de sus volúmenes de trabajo en AWS.

"Nos complace formar parte de un grupo selecto de innovadores tecnológicos que poseen el estatus de socios de nivel Premier de servicios AWS. Este logro es un testimonio de nuestro compromiso estratégico con AWS, nuestro modelo socio a socio y los resultados transformadores que proporcionamos a nuestros clientes", afirmó Santhosh Nair, vicepresidente sénior de Perficient. "Junto a AWS, estamos construyendo e implementando soluciones centradas en la IA a gran escala con velocidad y precisión. Desde el análisis de datos en tiempo real hasta el desarrollo de productos impulsados por la IA, nuestro enfoque permite que las empresas innoven con más rapidez, personalicen la experiencia de los clientes e impulsen la creación de más valor para el negocio".

Para poder obtener el estatus de socio nivel Premier de servicios AWS, las empresas deben completar un proceso muy riguroso de aprobación a través de acreditaciones y certificaciones, demostrar una inversión a largo plazo conectada a su relación con AWS y tener una amplia experiencia en la aplicación de soluciones en AWS para los clientes. Los socios de nivel Premier de servicios AWS también cuentan con un gran equipo de asesores técnicos certificados y entrenados en AWS y tienen mucho conocimiento sobre la gestión de proyectos y los servicios profesionales.

Este ascenso en el nivel de socio permite que Perficient pueda intensificar su colaboración a través del ecosistema de socios de AWS al mismo tiempo que establece una hoja de ruta y una estrategia de gestión clara con migración a la nube y modernización de las aplicaciones. Gracias a los más de 15 años de experiencia y 100 expertos de todo el mundo certificados en AWS, el conocimiento técnico y estratégico de Perficient ayuda a los clientes a maximizar el valor de la nube. Por medio de arquitecturas AWS seguras, escalables y flexibles, Perficient desarrolla e implementa soluciones impulsadas por la IA que promueven la innovación, aumentan la agilidad y respaldan las experiencias digitales resilientes.

Acerca de Perficient

Perficient es una consultora global especializada en IA. Somos creadores obsesionados con los resultados e impulsados por el pragmatismo y, a través de la velocidad y la agilidad, ayudamos a las empresas más innovadoras y a las marcas más admiradas del mundo a avanzar con audacia en sus negocios. Para saber más al respecto, visite www.perficient.com.

