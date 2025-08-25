SLB OneSubsea获得Equinor的Fram Sør项目EPC合同

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球能源技术公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布，旗下OneSubsea™合资企业已获得Equinor的工程、采购和施工(EPC)合同，将为挪威近海Fram Sør油田的12井全电动海底生产系统(SPS)提供服务。

该合同是在双方长达一年的前端工程设计阶段合作后达成的。在此期间，Equinor与SLB OneSubsea共同推进项目成熟化，最终形成开发计划并作出最终投资决策(FID)。作为EPC合同范围的一部分，SLB OneSubsea将交付4套海底模板和12台全电动海底采油树，无需宿主平台供应液压油，并将平台上部改造量降至最低。这种方案为项目提供了经济高效的解决方案，同时保留了平台上部空间，以便未来在该区域开展更多扩建项目。

SLB OneSubsea首席执行官Mads Hjelmeland表示：“Fram Sør是本行业的一个突破性项目——它标志着首个大型全电动海底生产系统的诞生。全电动海底解决方案不仅大幅减少了平台上部需求，使Fram Sør这类大型回接开发成为可能，还通过缩小占地面积和简化操作，为开发更多边际资源提供了关键支撑。”

该项目将作为海底回接系统接入北海Troll C宿主平台，助力从挪威大陆架(NCS)向欧洲供应能源，保障能源安全。得益于挪威陆上供电的宿主平台，Fram Sør的生产将实现极低排放。

该合同的执行取决于开发与运营计划(PDO)的监管审批。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

关于SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正在推动新的海底时代，利用数字和技术创新来优化客户的石油和天然气生产，实现海底作业的脱碳，并释放海底解决方案的巨大潜力，以加速能源转型。OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7支持的合资企业，总部位于奥斯陆和休斯顿，在全球拥有1万名员工。如需了解更多信息，请访问 onesubsea.com 。

关于前瞻性声明的警示声明：

本新闻稿包含美国联邦证券法律意义上的“前瞻性声明”，即关于未来的声明，而不是关于过去事件的声明。此类语句通常包含诸如“期望”、“可能”、“可以”、“估计”、“意图”、“预期”、“将要”、“潜在”、“预计”等词语以及其它类似的表达。前瞻性声明涉及不同程度上不确定的事项。例如关于SLB新技术和合作伙伴关系的部署或预期收益的预测或期望；关于可持续发现和环境问题的目标、计划和预测的声明；关于能源运输与全球气候变化的预测或预期；以及操作程序和技术的改进等。这些声明存在风险和不确定性，其中包括但不限于无法实现净负碳排放目标；无法认识到由SLB的战略、举措或合作伙伴关系带来的预期利益；解决环境问题的立法和监管举措，包括解决全球气候变化影响的举措；监管部门批准和许可的时间安排或接收情况；以及SLB向美国证券交易委员会提交的最新表格10-K、10-Q和8-K中详细说明的其它风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个出现（或此类发展的后果发生了变化），或者如果基本假设经证明是不正确的，实际结果可能与我们前瞻性声明中反映的结果存在重大差异。前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日起生效。无论是由于新的信息、未来事件或是其它原因，SLB不承担任何公开更新或修订此类声明的意图或义务。

