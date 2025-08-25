Norvège : Premier stockage de CO2 dans Northern Lights

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et ses partenaires, Equinor et Shell, annoncent que les premiers volumes de CO₂ ont été transportés avec succès par navire depuis l’usine de ciment de Heidelberg Materials à Brevik (Norvège) jusque dans les installations de Northern Lights à Øygarden. Ils ont ensuite été injectés à 2 600 mètres sous le fond marin, dans les infrastructures de stockage situées à 100 km au large de la côte ouest de la Norvège.

Northern Lights est le premier projet commercial de transport et de stockage de CO 2 au monde. La première phase du projet, d’une capacité de 1,5 Mt CO 2 /an, a été entièrement réservée par des clients en Norvège et en Europe continentale. La décision finale d’investissement de la seconde phase, annoncée en mars 2025, doit porter la capacité du projet à plus de 5 Mt CO 2 /an à partir de 2028.

Le développement des services de transport et de stockage du CO 2 est l’un des leviers nécessaires à la réduction des émissions pour l’industrie européenne. Northern Lights dispose d’une base solide de clients, avec déjà cinq industriels : Hafslund Celsio et Heidelberg Materials (Norvège), Yara (Pays-Bas), Ørsted (Danemark) et Stockholm Exergi (Suède).

« Le démarrage des opérations de Northern Lights propulse le secteur du CCS dans une nouvelle phase en Europe. Cette industrie devient désormais une réalité, en proposant aux secteurs pour lesquels la réduction des émissions est la plus difficile une solution crédible et tangible pour réduire leurs émissions de CO 2 », a déclaré Arnaud Le Foll, Directeur New Business – Neutralité Carbone de TotalEnergies.

À propos de Northern Lights

Northern Lights est une joint-venture détenue à égalité par TotalEnergies, Equinor et Shell. Elle développe la première infrastructure de transport transfrontalier et de stockage de CO 2 au monde. En fournissant ce service de transport et de stockage du CO 2 , Northern Lights permet d’atténuer les émissions industrielles ne pouvant être évitées et accélère ainsi le processus de décarbonation de l’industrie européenne. Forte de plus de 25 ans d’expérience du stockage de CO 2 sur le plateau continental norvégien, Northern Lights se situe à l’avant-garde du développement des technologies de captage et de stockage de carbone (CCS). L’entreprise assurera le transport du CO 2 liquéfié depuis le site de captage jusqu’à un terminal de réception à terre, situé dans l’ouest de la Norvège, puis, via un pipeline, jusqu’à un réservoir à 2 600 mètres sous le fond marin, où il sera stocké de façon permanente. Le CCS est une solution indispensable à la lutte contre le dérèglement climatique, capable de décarboner l’industrie et de réduire ou supprimer les émissions industrielles de CO 2 . www.norlights.com

TotalEnergies et le stockage du carbone

TotalEnergies vise en premier lieu à éviter, puis à réduire ses émissions, en élaborant et en déployant une approche systématique, actif par actif, pour mettre en œuvre les meilleures technologies disponibles. Pour ses émissions résiduelles ainsi que les émissions de ses clients, la Compagnie développe des projets industriels de stockage du CO 2 . Forte de ses compétences clés en gestion de grands projets, traitement des gaz et géosciences, TotalEnergies est bien positionnée pour permettre une décarbonation à grande échelle des secteurs industriels pour lesquels la réduction des émissions est la plus difficile, notamment grâce à des projets comme Northern Lights en Norvège, Northern Endurance Partnership au Royaume-Uni, Bayou Bend aux États-Unis, Aramis aux Pays-Bas et Bifrost au Danemark.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).