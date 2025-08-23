Partnerstwo Rimini Street i American Digital w celu świadczenia alternatywnego wsparcia w zakresie oprogramowania SAP, Oracle i VMware, zapewnienia oszczędności i umożliwienia innowacji w zakresie infrastruktury HPE

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz innowacyjnych rozwiązań do zarządzania o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware, ogłosił dzisiaj nawiązanie strategicznego partnerstwa z firmą American Digital, wiodącym dostawcą rozwiązań informatycznych wyspecjalizowanym w dostarczaniu spersonalizowanych rozwiązań w zakresie centrów danych opartych na infrastrukturze HPE.

Ten strategiczny sojusz zaowocuje kompleksowym rozwiązaniem dla klientów z Ameryki Północnej, w ramach którego Rimini Street będzie świadczyć kompleksowe usługi wsparcia w zakresie oprogramowania oraz usługi zarządzane w odniesieniu do krytycznego oprogramowania dla firm wykorzystującego infrastrukturę dostarczoną i obsługiwaną przez American Digital.

Rimini Street i American Digital nawiązały współpracę, aby pomóc klientom w maksymalnym wykorzystaniu pełnego potencjału obecnie posiadanych systemów, umożliwić organizacjom natychmiastowe osiągnięcie oszczędności rzędu nawet 90% w odniesieniu do łącznych kosztów utrzymania oprogramowania, a także zapewnienie dalszej stabilnej pracy aktualnego oprogramowania z zachowaniem bezpieczeństwa i pełnej zgodności z przepisami.

Partnerzy prowadzą również wspólne działania, by pomóc klientom w integracji nowoczesnych technologii, takich jak AI, obsługa przepływów pracy i automatyzacja, w ramach obecnych aplikacji i baz danych, bez konieczności dokonywania aktualizacji lub migracji wymaganych przez dostawcę oprogramowania i bez dodatkowej presji dla budżetu.

Znakomite partnerstwo z korzyścią dla klientów

Klienci już teraz zyskują dzięki nawiązanemu partnerstwu; przykładem jest firma Regal Rexnord, producent zrównoważonych produktów energetycznych łączących zrównoważone technologie, łączność cyfrową oraz kompleksowe rozwiązania.

– Współpraca naszej firmy z Rimini Street i American Digital powstała na bazie zaufania, gotowości obu dostawców do szybkiego reagowania oraz ich dążenia do doskonałości. Ich zespoły nieprzerwanie świadczą obsługę klienta na wybitnym poziomie i dostarczają znakomitą wiedzę techniczną, dzięki czemu możemy czerpać jeszcze większe korzyści z inwestycji w centra danych i bez obaw dokonywać cyfrowej transformacji naszej działalności. Ogromnie cenimy tę ścisłą współpracę oraz niezawodną obsługę, jaką dzięki temu mogliśmy zyskać – powiedział Tim Dickson, dyrektor ds. rozwiązań cyfrowych i informatycznych firmy Regal Rexnord.

Wiodący dostawcy przełomowych technologii i wsparcia zapewniają innowacje i niezrównany poziom wsparcia w zakresie aplikacji dla firm

– Mając na uwadze rosnące koszty IT, pilne wyzwania związane z uzyskiwaniem licencji i zachowaniem bezpieczeństwa, a także nadciągające terminy zakończenia wsparcia ze strony dostawców krytycznych systemów, w połączeniu z wymaganiami stawianymi przez zarządy firm, aby szybko wprowadzać innowacje, takie jak AI, zapewniające wysoki zwrot z inwestycji, organizacje muszą rozwijać się w rentowny sposób i szybko wprowadzać coraz to nowe rozwiązania na rynek – powiedział Seth Ravin, dyrektor generalny Rimini Street. – Wydawanie coraz większych sum na niekończące się aktualizacje powoduje, że organizacje nie są w stanie nadążyć za konkurencją i marnotrawią i tak już ograniczone zasoby, które można by przeznaczyć na opracowywanie nowych innowacji. Partnerstwo Rimini Street i American Digital zagwarantuje klientom możliwość wyprzedzenia konkurencji i szybkiego wprowadzania na rynek prawdziwych, wymiernych innowacji w ramach przyjętych założeń budżetowych dotyczących IT.

– Współpraca American Digital i Rimini Street ma na celu niezwłoczne zapewnienie wymiernych oszczędności przy zagwarantowaniu pełnej ochrony krytycznych aplikacji za pomocą elastycznych, dostosowanych rozwiązań wychodzących naprzeciw unikalnym potrzebom każdego klienta – powiedział Bob Panos, prezes American Digital Corporation. – Razem dostarczamy wybitną obsługę i umożliwiamy osiągnięcie realnych wyników już od pierwszego dnia – podsumował Panos.

Więcej informacji na temat możliwości samodzielnego finansowania innowacji przez wiodące podmioty z sektora IT i finansów oraz szybszej realizacji związanych z tym celów można znaleźć TUTAJ.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest globalnym dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego i innowacyjnych rozwiązań oraz wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware. Firma oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie. Firma podpisała tysiące umów z organizacjami sklasyfikowanymi w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i administracji, które wybrały Rimini Street swoim zaufanym i sprawdzonym dostawcą rozwiązań o krytycznym znaczeniu z zakresu oprogramowania dla firm i uzyskały lepsze wyniki operacyjne, miliardy dolarów oszczędności oraz możliwość sfinansowania AI i innych innowacyjnych inwestycji.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.riministreet.com, oraz na profilach Rimini Street w serwisach X, Facebook, Instagram i LinkedIn.

Informacje o American Digital

American Digital (www.americandigital.com) to partner dostarczający rozwiązania informatyczne z siedzibą w Środkowo-Zachodnich Stanach Zjednoczonych. Wykorzystując 40 lat doświadczenia, firma projektuje kompleksowe, nowoczesne i przyszłościowe rozwiązania informatyczne, które klienci wykorzystują jako krytyczne elementy swojej strategii biznesowej. Jako dostawca o statusie Hewlett Packard Enterprise (HPE) Platinum Partner oraz partner Aruba, firma świadczy usługi w zakresie spersonalizowanej integracji systemów oraz oferuje konsultacje w dziedzinie całego wachlarza produktów HPE z zakresu serwerów, przechowywania danych oraz rozwiązań sieciowych.

Jej dynamicznie rozwijająca się praktyka w dziedzinie SAP i usług zarządzanych bazuje na rozwiązaniach umożliwiających personalizację, które wspierają krytyczne aplikacje biznesowe z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Firma traktuje klientów niczym długofalowych partnerów, umacniając relacje z nimi każdego dnia dzięki konsekwentnej, niezawodnej i odpowiedzialnej obsłudze.

American Digital postrzega wizję każdego klienta jako misję. Projektuje i wdraża środowiska cyfrowe zapewniające nowy wymiar ciągłości, efektywności i bezpieczeństwa – zgodnie ze wszystkimi założeniami klienta. To właśnie oznacza opracowywanie rozwiązań informatycznych szytych na miarę każdego użytkownika.

