Rimini Street與American Digital達成合作，在HPE基礎架構上提供SAP、Oracle和VMware的替代支援方案，實現成本撙節與創新

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球端對端企業軟體支援、管理與創新解決方案供應商以及Oracle、SAP和VMware軟體的一流支援服務協力廠商Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日宣布與American Digital建立策略性合作夥伴關係，後者是專注於以HPE基礎架構為基礎的客製化資料中心解決方案的一流IT解決方案供應商。

該策略聯盟將為北美地區的客戶提供全堆疊解決方案，由Rimini Street為在American Digital提供並營運的基礎架構上運行的關鍵任務企業軟體提供全面的軟體支援和代管服務。

Rimini Street與American Digital將攜手協助客戶充分發揮現有系統的潛力，使企業能夠立即節省高達90%的總軟體維護成本，並確保其穩定的軟體安全運行且完全符合法律要求。

兩家合作夥伴還將共同協助客戶在現有應用程式和資料庫之上整合AI、工作流程和自動化等現代技術——無需進行任何要求的供應商升級或移轉，也不會增加額外的預算壓力。

讓客戶受惠的雙贏合作

已有客戶從該合作中受惠，包括Regal Rexnord，這是一家永續能源產品製造商，其產品融合了永續技術、數位連接和全方位服務解決方案。

Regal Rexnord數位與資訊長Tim Dickson分享道：「我們與Rimini Street和American Digital的合作建立在信任、回應能力和對卓越的共同承諾基礎之上。它們的團隊始終如一地提供出色的客戶服務和技術專業知識，使我們能夠擴大資料中心投資的價值，並充滿信心地推動數位化轉型。我們對它們為本公司的營運帶來的密切合作和可靠性深表感謝。」

變革性技術與支援領域的領導者為企業應用程式提供創新動力和無與倫比的支援

Rimini Street執行長Seth Ravin表示：「伴隨不斷上升的IT成本、緊迫的授權和安全挑戰，以及關鍵任務系統供應商支援終止日期的臨近，再加上董事會對快速採用和執行AI等高投資報酬率創新的需求，企業必須實現成長、獲利能力和上市速度。將成本投入到無休止的升級中，會使企業落後于競爭對手，並浪費本可專注于新創新的有限資源。Rimini Street與American Digital的合作確保客戶能夠超越競爭對手，並在現有IT預算範圍內快速將實實在在的創新推向市場。」

American Digital Corporation總裁Bob Panos表示：「American Digital與Rimini Street的合作旨在提供直接、可衡量的成本撙節，同時確保關鍵應用程式透過靈活、量身打造的解決方案得到全面涵蓋，這些解決方案能夠適應每個客戶的獨特需求。透過攜手合作，我們將重新定義卓越服務，並從第一天起就促成實際成果。」

如欲瞭解IT和財務領導者如何自籌資金並加快達成其創新目標，請點選此處。

關於Rimini Street, Inc.

羅素2000指數 (Russell 2000®) 公司Rimini Street, Inc.（納斯達克代號： RMNI）是全球端對端企業軟體支援及創新解決方案供應商，Oracle、SAP和VMware軟體的領先支援服務協力廠商。該公司提供一系列全面的統一解決方案，用於運行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監控和企業應用程式最佳化、資料庫和技術軟體。該公司與《財富》100大企業、《財富》500大企業、中型企業、公共事業部門和政府機構簽訂數千份合約，他們選擇Rimini Street為其值得信賴、經驗證的關鍵任務企業軟體解決方案供應商，並獲得更好的營運成果，節省數十億美元開銷，轉而投入人工智慧和其他創新投資。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.riministreet.com ，並在 X 、 Facebook 、 Instagram 和 LinkedIn 上與Rimini Street聯絡。

關於American Digital

American Digital (www.americandigital.com)是一家總部位於美國中西部的IT解決方案合作夥伴。憑藉40年的專業經驗，我們設計順暢、現代且適用於未來需求的IT解決方案，這些解決方案被我們的客戶視為其業務策略的關鍵組成部分。身為Hewlett Packard Enterprise (HPE)白金合作夥伴和Aruba合作夥伴，我們在HPE完整的企業伺服器、儲存和網路產品組合範圍內提供客製化系統整合和顧問服務。

我們快速成長的SAP和代管服務業務建立在可自訂的解決方案基礎之上，這些解決方案以安全可靠的方式支援各種關鍵的業務應用程式。我們將客戶視為長期合作夥伴，並透過一致性、可靠性和問責制每天強化這種關係。

在American Digital，您的願景就是我們的使命。我們設計和實施數位環境，帶來更高層級的連續性、效率與安全性，並且完全符合您的構想。這正是我們圍繞客戶需求設計IT解決方案的核心宗旨。

