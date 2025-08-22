Rimini Street und American Digital schließen Partnerschaft, um alternativen Support, Kosteneinsparungen und Innovationen für SAP, Oracle und VMware auf HPE-Infrastrukturen bereitzustellen

LAS VEGAS, Nevada, USA--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), globaler Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, hat eine strategische Partnerschaft mit American Digital vereinbart, einem führenden IT-Lösungsanbieter, der auf maßgeschneiderte Rechenzentrumslösungen auf Basis von HPE-Infrastruktur spezialisiert ist.

Dank der strategische Allianz profitieren nordamerikanische Kunden von einer Full-Stack-Lösung, bei der Rimini Street umfassende Software-Supportleistungen und Managed Services für geschäftskritische Unternehmenssoftware erbringt, die auf der von American Digital bereitgestellten und betriebenen Infrastruktur läuft.

Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit unterstützen Rimini Street und American Digital die Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer bestehenden Systeme auszuschöpfen. Auf diese Weise können Unternehmen sofort bis zu 90 % ihrer gesamten Software-Wartungskosten einsparen und ihre stabile Software sicher und gesetzeskonform weiterbetreiben.

Außerdem helfen die Partner ihren Kunden dabei, moderne Technologien wie KI, Workflow und Automatisierung in ihre bestehenden Anwendungen und Datenbanken zu integrieren – ganz ohne erzwungene Upgrades oder Migrationen und ohne zusätzliche Budgetbelastungen.

Eine gewinnbringende Partnerschaft für Kunden

Schon jetzt profitieren Kunden von dieser Partnerschaft. Einer von ihnen ist Regal Rexnord – ein Hersteller nachhaltiger Energieprodukten, der nachhaltige Technologie, digitale Konnektivität und Full-Service-Lösungen integriert.

Tim Dickson, Chief Digital and Information Officer von Regal Rexnord, erklärt: „Unsere Partnerschaft mit Rimini Street und American Digital beruht auf Vertrauen, Reaktionsfähigkeit und dem gemeinsamen Streben nach Spitzenleistungen. Ihre Teams bieten einen herausragenden Kundenservice und technisches Know-how, sodass wir den Wert unserer Investitionen in Rechenzentren steigern und die digitale Transformation vertrauensvoll vorantreiben können. Wir wissen die enge Zusammenarbeit und Zuverlässigkeit, die sie in unser Unternehmen einbringen, sehr zu schätzen.“

Marktführer bei transformativen Technologien und Support bieten Innovation und einzigartige Supportlösungen für Unternehmensanwendungen

„Angesichts steigender IT-Kosten, akuter Herausforderungen bei Lizenzierung und Sicherheit sowie bevorstehender End-of-Support-Termine für geschäftskritische Systeme, verbunden mit der Vorgabe des Boards, ROI-starke Innovationen wie KI rasch einzuführen und zu implementieren, gilt es, Wachstum, Rentabilität und Marktreife zu erreichen“, erklärt Seth Ravin, CEO bei Rimini Street. „Wer erhebliche Kosten durch endlose Upgrades akzeptiert, wird von der Konkurrenz abgehängt und verschwendet seine begrenzten Ressourcen, anstatt sie für Innovationen einzusetzen. Die Partnerschaft zwischen Rimini Street und American Digital hilft Kunden, ihre Mitbewerber zu überflügeln und echte Innovationen schnell und innerhalb des IT-Budgets auf den Markt zu bringen.“

„Die Kooperation zwischen American Digital und Rimini Street ermöglicht unmittelbare, messbare Kosteneinsparungen und bietet eine vollständige Abdeckung für kritische Anwendungen mithilfe von flexiblen Lösungen, die an die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden angepasst werden“, so Bob Panos, President bei American Digital Corporation. „Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe für exzellenten Service und liefern vom ersten Tag an messbare Ergebnisse“, so Panos.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Führungskräfte aus IT und Finanzen ihre Innovationsziele selbst finanzieren und beschleunigen können, klicken Sie HIER.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio einheitlicher Lösungen zum Ausführen, Verwalten, Unterstützen, Anpassen, Konfigurieren, Verbinden, Schützen, Überwachen und Optimieren von Unternehmensanwendungs-, Datenbank- und Technologiesoftware. Dafür hat das Unternehmen Tausende von Verträgen mit Fortune Global 100- und Fortune 500-Unternehmen, mittelständischen Unternehmen sowie öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die sich für Rimini Street als ihren vertrauenswürdigen, bewährten Anbieter für geschäftskritische Unternehmenssoftware entschieden haben. So haben sie bessere Betriebsergebnisse erzielt, Milliarden von US-Dollar eingespart und Investitionen in KI und andere Innovationen finanziert.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Über American Digital

American Digital (www.americandigital.com) ist ein IT-Lösungspartner mit Sitz im Mittleren Westen der USA. Gestützt auf 40 Jahre Erfahrung entwickeln wir nahtlose, moderne und zukunftssichere IT-Lösungen, auf die sich unsere Kunden als kritische Komponente ihrer Geschäftsstrategie verlassen können. Als Hewlett Packard Enterprise (HPE) Platinum Partner und Aruba Partner erbringen wir maßgeschneiderte Systemintegrations- und Beratungsdienstleistungen für das gesamte Unternehmensportfolio von HPE, das Server-, Speicher- und Netzwerkprodukte umfasst.

Unser schnell wachsender Bereich SAP und Managed Services basiert auf anpassbaren Lösungen, die geschäftskritische Anwendungen sicher und zuverlässig unterstützen. Wir betrachten unsere Kunden als langfristige Partner und stärken diese Beziehung jeden Tag durch Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein.

Bei American Digital wird Ihre Vision zu unserer Mission. Wir entwickeln und implementieren eine digitale Umgebung, die Ihnen ein neues Maß an Kontinuität, Effizienz und Sicherheit bietet – genau so, wie Sie es sich vorgestellt haben. Das verstehen wir unter IT-Lösungen, die ganz auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

