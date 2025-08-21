Altasciences elegida por Steel Therapeutics para apoyar el lanzamiento del estudio toxicológico pivotal para Fizurex™.

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences se congratula por haber sido elegida por Steel Therapeutics, Inc. ("Steel") para comenzar un estudio toxicológico pivotal para Fizurex™, un novedoso tratamiento tópico para las fisuras anales.

El estudio, que cumple las BPL, está actualmente en marcha en las instalaciones preclínicas de Altasciences en Columbia, Misuri. Marca un hito en el desarrollo normativo de Steel, ya que la empresa se prepara para presentar una solicitud de nuevo fármaco en investigación (IND, por sus siglas en inglés) a principios de 2026.

«Estamos orgullosos de apoyar a Steel Therapeutics en esta etapa fundamental de su viaje de desarrollo», afirmó Steve Mason, codirector de Operaciones de Altasciences.

