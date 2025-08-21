Services financiers Innovation CIBC fournit des facilités de crédit de premier rang à Vector

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd’hui qu’elle a fourni un financement de croissance pour soutenir Vector, un important fournisseur d’automatisation des flux de travail dans le secteur de la logistique.

Vector contribue à améliorer la connectivité des marques mondiales en optimisant la communication et en augmentant la transparence en matière de logistique. Sa plateforme aide à réunir les fournisseurs, les transporteurs et les clients au même endroit et simplifie la collaboration à l’échelle de la chaîne d’approvisionnement. Des solutions comme la prévention de la fraude, la sécurité des chantiers et la mobilisation des clients en temps réel transforment la façon dont les parties intéressées interagissent.

« Nous avons créé Vector pour éliminer les frictions dans la chaîne d’approvisionnement et offrir la transparence, l’efficacité et la confiance sur lesquelles nos clients comptent, a déclaré Brian Belcher, chef de l’exploitation, Vector. Le soutien de Services financiers Innovation CIBC nous permet de faire évoluer notre plateforme, d’innover plus rapidement et d’approfondir la valeur que nous offrons à l’échelle des opérations logistiques mondiales. »

« Nous sommes heureux de travailler avec Vector pour faire progresser sa mission visant à favoriser la collaboration entre les opérations logistiques des grandes marques et à simplifier la complexité de la chaîne d’approvisionnement, a déclaré Youssef Kabbani, directeur général, Services financiers Innovation CIBC. Nous nous réjouissons à l’idée de soutenir Vector et BVP Forge alors que ces sociétés élargissent leur présence au sein de ce secteur essentiel. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC s’appuie sur 25 ans d’expérience spécialisée dans les entreprises en croissance des secteurs des technologies et des sciences de la vie en Amérique du Nord, plus que la plupart des banques. L’équipe Services financiers Innovation CIBC compte maintenant plus de 11 milliards de dollars de fonds sous gestion, notamment dans les sciences de la vie, les soins de santé, les sociétés de technologies propres, les investisseurs et les entrepreneurs, et elle a aidé plus de 700 entreprises adossées à du capital de risque et du capital d’investissement au cours des six dernières années et demie. La banque exerce ses activités depuis 14 bureaux mondiaux, dont ceux de San Francisco, de Menlo Park, de New York, de Toronto, de Londres, d’Austin, de Boston, de Chicago, de Seattle, de Vancouver, de Montréal, d’Atlanta, de Reston et de Durham. Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour amorcer la discussion. cibc.com/servicesfinanciersinnovation

À propos de Vector

Vector est un important fournisseur de solutions numériques de ramassage et de livraison, qui offre des connaissements électroniques, l’enregistrement des chauffeurs et l’automatisation des chantiers. Les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires profitent d’un débit plus rapide, d’une prévention de la fraude et d’une visibilité en temps réel tout au long du transfert de la garde. Pour en savoir plus, visitez le site www.withvector.com (en anglais seulement).