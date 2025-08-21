Wipro acquisisce la business unit Digital Transformation Solutions (DTS) di HARMAN, rafforzando gli aspetti di innovazione tecnica ed eccellenza di R&S

EAST BRUNSWICK, NEW JERSEY e BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), azienda leader nel settore dei servizi tecnologici e della consulenza basati sull'intelligenza artificiale, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo per l'acquisizione della business unit Digital Transformation Solutions (DTS) di HARMAN, un'azienda di Samsung, con una transazione che consentirà a Wipro di accelerare la propria missione di offrire servizi di prossima generazione nell'ambito di ricerca e sviluppo ingengeristici (ER&D).

Come parte dell'accordo, oltre 5.600 dipendenti della BU DTS passeranno a Wipro alla conclusione della transazione, tra cui membri chiave della dirigenza nelle Americhe, in Europa e in Asia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.