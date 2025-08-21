Andersen Consulting透過與Ignis合作擴大業務布局

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與首屈一指的媒體機構Ignis展開合作，進一步深化自身策略能力，強化該組織為全球客戶提供順暢解決方案的承諾。

在布宜諾斯艾利斯成立的Ignis因協助企業制定並達成品牌目標而聞名。該公司在行銷傳播策略、市場調研、媒體策畫與採購以及數位行銷領域具備專業優勢，服務於銀行、保險、食品飲料等產業的拉丁美洲企業，以促成品牌成長、客戶參與度和可衡量的業務成果。

Ignis董事長兼創辦人Alejandro Terzi表示：「我們秉承創業精神和大膽思維創立Ignis，此次合作將強化我們的全球影響力和資源，以繼續擴大這一願景。它為創新開啟新的機會，能夠提升我們因應更具挑戰性目標的能力，並最終使我們能夠為客戶提供更卓越的解決方案。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Ignis對拉丁美洲市場具有深刻洞察，擁有卓越的領導團隊和出色的業績記錄。隨著我們組織持續建構全球顧問平台，他們的的加入將強化我們在關鍵國際市場的策略成長。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。