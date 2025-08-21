Red Bull e KW25 prontas para iniciar processo de licitação pelos direitos comerciais do Campeonato Mundial de Rali da FIA.

PARIS--(BUSINESS WIRE)--A Federação Internacional do Automóvel (Fédération Internationale de l'Automobile, FIA), entidade reguladora mundial do automobilismo e federação de organizações de mobilidade do mundo inteiro, anunciou hoje que iniciará um processo de licitação para escolher o novo detentor dos direitos comerciais do Campeonato Mundial de Rali da FIA (World Rally Championship, WRC).

Isso acontece após um longo período de discussões com a Red Bull e a KW25, as atuais detentoras dos direitos comerciais do Campeonato Mundial de Rali da FIA, que decidiram dar início ao processo.

Nos últimos anos, o Campeonato Mundial de Rali da FIA conquistou popularidade, com uma audiência televisiva acumulada de 1,3 bilhão e mais de 4 milhões de visitantes no local em 2024. Com quase metade do público presente na faixa de 18 a 34 anos, o Campeonato apresenta um grande potencial de crescimento para os próximos anos. A próxima fase da competição ocorrerá no dia 28 de agosto, no Rally do Paraguai, que estreia como anfitrião este ano.

A prioridade da FIA é garantir que o WRC esteja adequadamente posicionado para maximizar este potencial e proporcionar valor a todos os seus stakeholders, incluindo pilotos, equipes, fabricantes, organizadores e fãs, ao mesmo tempo em que preserva sua forte herança.

A FIA planeja trabalhar com a Red Bull e a KW25 para encontrar um novo detentor de direitos comerciais que esteja comprometido com investimentos sustentáveis a longo prazo no Campeonato e para garantir um futuro mais promissor para o WRC. Trata-se de uma oportunidade empolgante para uma empresa recém-estabelecida elevar o campeonato a um patamar superior e construir engajamento com uma nova geração de admiradores.

A J.P. Morgan, instituição de serviços financeiros de alcance global, desempenhará a função de consultora financeira para a Red Bull e a KW25, auxiliando-as no decorrer do procedimento de licitação.

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, disse:

"O Campeonato Mundial de Rali da FIA vive um momento emocionante em sua história. Milhões de admiradores do mundo inteiro acompanham a ação, e um público mais jovem e emergente promove sua expansão mundial. Este campeonato possui um grande potencial e é nosso dever, enquanto órgão regulador, garantir que ele continue a crescer e alcance novos patamares.

Este processo é uma etapa importante e definirá a visão de longo prazo do WRC. Estou convencido de que, com a parceria adequada, podemos elevar o campeonato a um patamar superior, preservar sua orgulhosa herança e expandir seu alcance global para as próximas gerações de fãs”.

Malcolm Wilson OBE, vice-presidente da FIA para o esporte, disse:

“O Campeonato Mundial de Rali da FIA é a competição de automobilismo mais antiga da categoria, uma das competições mais empolgantes do mundo, com uma herança singular e uma trajetória de crescimento emocionante pela frente. O processo de licitação para o detentor dos direitos comerciais representa uma excelente oportunidade para um novo empreendimento levar o campeonato para o próximo capítulo, com uma renovada energia e investimento. Vamos trabalhar com a Red Bull e a KW25 para buscar a melhor opção para esta importante função”.

