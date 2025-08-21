Andersen Consulting zwiększa obecność dzięki nawiązaniu współpracy z Ignis

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting pogłębia zdolności w zakresie strategii, zawierając umowę o współpracy z firmą Ignis, wiodącą agencją medialną, a tym samym wzmacnia zobowiązanie organizacji do dostarczania spójnych rozwiązań klientom z całego świata.

Firma Ignis, która powstała w Buenos Aires, zyskała sobie solidną reputację dzięki wspieraniu organizacji w opracowywaniu i realizacji celów związanych z promowaniem marki. Wykorzystując doświadczenie w dziedzinie marketingowych strategii komunikacyjnych, badań rynku, planowania i zakupu kampanii medialnych oraz marketingu cyfrowego, firma współpracuje z przedsiębiorstwami z różnych branż, takich jak bankowość, ubezpieczenia oraz produkcja żywności i napojów, w całej Ameryce Łacińskiej, wspierając rozwój marek, zwiększając zaangażowanie klientów i przyczyniając się do osiągania wymiernych wyników biznesowych.

– Firma Ignis zrodziła się z przedsiębiorczości i śmiałego myślenia, a ta współpraca pomoże nam zwiększyć ogólnoświatowy zasięg i zasoby pozwalające na realizację tej wizji na jeszcze większą skalę – powiedział Alejandro Terzi, prezes-założyciel Ignis. – Otwiera zarazem nowe możliwości pod względem innowacji, pozwoli nam stawić czoła ambitniejszym wyzwaniom, a w ostatecznym rozrachunku umożliwi nam dostarczanie klientom jeszcze lepszych rozwiązań.

– Ignis zapewnia cenną znajomość rynku Ameryki Łacińskiej, znakomity zespół kierowniczy oraz solidne doświadczenie w zakresie osiągania wysokich wyników. Ta współpraca przyczyni się do strategicznego rozwoju naszej organizacji na kluczowych rynkach międzynarodowych jako kolejny krok na drodze do stworzenia globalnej platformy konsultingowej – dodał Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 500 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.