Gold Reserve conserva a Cantor Fitzgerald como asesor financiero estratégico

PEMBROKE, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--Gold Reserve Ltd. (TSX.V: GRZ) (BSX:GRZ.BH) (OTCQX: GDRZF) Gold Reserve se complace en anunciar que cuenta con la participación de Cantor Fitzgerald & Co. como asesor financiero estratégico en relación con la oferta de la Empresa para comprar las acciones de PDV Holding, Inc., empresa matriz indirecta de CITGO Petroleum Corp.

Se incluye una descripción completa del proceso de venta de Delaware en el sistema de Acceso Público a los Registros Electrónicos del Tribunal en Crystallex International Corporation vs. República Bolivariana de Venezuela, 1:17-mc-00151-LPS (D. Del.) y sus procedimientos relacionados.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.