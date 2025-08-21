アンダーセン・コンサルティング、イグニスとのコラボレーションを通じて南米におけるプレゼンスを拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、大手メディア代理店である提携ファームのイグニスとの戦略的コラボレーションさらに拡大し、世界のクライアントにシームレスなソリューションを提供するという組織のコミットメントを強化します。

ブエノスアイレスに設立されたイグニスは、組織によるブランド目標の構築と達成の支援において評判を獲得してきました。マーケティングコミュニケーション戦略、市場調査、メディアプランニング、調達、デジタルマーケティングのノウハウにより、同社はラテンアメリカの銀行、保険、飲食店などの業界の企業と協力し、ブランドの成長、顧客エンゲージメント、測定可能なビジネスにおける成果を推進しています。

イグニスの会長兼創設者であるアレハンドロ・テルツィは、「当社は起業家精神と大胆な思考でイグニスを構築してきました。今回の提携は、そのビジョンを拡大し続けるためのグローバルなリーチとリソースを強化するものです。これは革新のための新しい扉を開き、より野心的な課題を引き受ける能力を促進し、最終的にはクライアントにさらにすぐれたソリューションを提供することにつながります」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは、「イグニスは、その素晴らしいリーダーシップチーム、および結果の強力な実績によりラテンアメリカ市場についての深い洞察をもたらします。同社との提携は、当社の組織がグローバルコンサルティングプラットフォームを構築し続けている中、主要な国際市場での戦略的成長を強化するものです」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。当社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合しており、世界2万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて500以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

