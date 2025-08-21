Red Bull与KW25将启动新一届FIA世界拉力锦标赛商业权益持有方的招标流程

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球赛车运动管理机构暨世界各地驾驶者组织联合会——国际汽车联合会（FIA，简称国际汽联）今日宣布将启动新一届FIA世界拉力锦标赛（WRC）商业权益持有方的招标流程。

此前，国际汽联与Red Bull和世界拉力锦标赛现有商业权益持有方KW25进行了广泛的讨论，并最终决定启动这一程序。

近年来，FIA世界拉力锦标赛人气飙升，累计电视观众人数达13亿，2024年的现场观赛人数超过400万。其中近一半的现场观众年龄在18至34岁之间，因此这项赛事在未来几年拥有巨大的增长潜力。新一轮分站赛将于今年8月28日在首次作为主办国的巴拉圭举行。

国际汽联的首要任务是确保世界拉力锦标赛能够最大限度地发挥其潜力，并为车手、车队、制造商、组织者和车迷等各方创造价值，同时传承其悠久的历史。

国际汽联与Red Bull和KW25合作所寻找的新的商业权益持有方将对世界拉力锦标赛进行长期投资，为赛事的未来发展保驾护航。这对于新企业而言是一个千载难逢的机会，在助力世界拉力锦标赛更上一层楼的同时，也能够与新一代车迷建立联系。

全球金融服务公司J.P. Morgan将担任Red Bull和KW25的财务顾问，在招标过程中提供支持。

国际汽联主席Mohammed Ben Sulayem表示：

“FIA世界拉力锦标赛正处于前所未有的激动人心的时刻。全球数百万车迷聚焦这项赛事，新一代年轻观众群体也正在推动其全球发展。锦标赛潜力巨大，作为管理机构，我们有责任确保其持续发展并再创佳绩。

招标流程至关重要，将塑造世界拉力锦标赛的长期愿景。我相信，与合适的合作伙伴携手，我们能够将这项赛事提升到新的水平，传承其引以为豪的传统，并扩大其全球影响力，吸引新一代车迷的加入。”

国际汽联体育副总裁Malcolm Wilson OBE表示：

“FIA世界拉力锦标赛是同类赛事中历史最悠久的系列赛，也是全球最激动人心的赛事之一，拥有独特的传承和广阔的发展前景。此次商业权益持有方招标流程对于新企业而言是一个绝佳机会，以全新的活力和投入，带领锦标赛开启新篇章。我们将与Red Bull和KW25合作，找到最适合这一重要角色的合作伙伴。”

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。