Red Bull y KW25 abren una licitación para elegir al nuevo titular de los derechos comerciales del Campeonato Mundial de Rally de la FIA

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), el organismo mundial que rige el automovilismo, además de ser la federación de las organizaciones de movilidad de todo el mundo, ha anunciado hoy que se abrirá un proceso de licitación para elegir al nuevo titular de los derechos comerciales del Campeonato Mundial de Rally de la FIA.

Han decidido abrir la licitación tras un largo período de tratativas con Red Bull y KW25, los titulares actuales de los derechos comerciales del Campeonato Mundial de Rally de la FIA, que han tomado la decisión de iniciar el proceso.

El Campeonato Mundial de Rally de la FIA se ha hecho sumamente popular en los últimos años, con una audiencia televisiva acumulada de 1300 millones de espectadores y más de 4 millones de visitantes en el circuito en 2024. Casi la mitad de los aficionados que acuden personalmente tienen entre 18 y 34 años, de modo que el campeonato tiene un enorme potencial de crecimiento en los próximos años. La próxima prueba del campeonato se celebrará el día 28 de agosto en el Rally del Paraguay, que este año hace su debut como país anfitrión.

La prioridad de la FIA es garantizar que este campeonato esté en una posición óptima para poder aprovechar al máximo este potencial y ofrecerles valor a todas las partes interesadas, en particular, a los pilotos, los equipos, los fabricantes, los organizadores y los aficionados, sin dejar de proteger su legado histórico.

La FIA colaborará con Red Bull y KW25 para buscar un nuevo titular de los derechos comerciales que se comprometa a invertir a largo plazo en el Campeonato y a garantizar que el Campeonato tenga el mejor futuro posible. Se trata de una oportunidad emocionante para que una empresa nueva lleve el campeonato al siguiente nivel y promueva el compromiso con una nueva generación de aficionados.

J.P. Morgan, la empresa mundial de servicios financieros, será el asesor financiero de Red Bull y KW25 durante el proceso de licitación.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, declaró al respecto:

"El Campeonato Mundial de Rally de la FIA atraviesa un momento emocionante de su historia: hay millones de aficionados en todo el mundo que siguen la acción, además de un público nuevo y más joven que está impulsando su crecimiento a nivel mundial. Este campeonato tiene un enorme potencial y es nuestra responsabilidad como organismo rector garantizar que siga creciendo y llegue a nuevas alturas.

Este proceso representa un paso importante y le dará forma a la visión a largo plazo del Campeonato. Estoy convencido de que, junto con el socio adecuado, podremos llevar el campeonato al siguiente nivel, honrar su identidad tradicional y aumentar su alcance global para las generaciones de aficionados venideras".

Por su parte, Malcolm Wilson (OBE), vicepresidente de Deportes de la FIA, señaló:

"El Campeonato Mundial de Rally de la FIA es la serie de automovilismo más antigua de este tipo, además de ser una de las competiciones más emocionantes del mundo, con un legado único y una trayectoria emocionante de crecimiento por delante. La apertura del proceso de licitación a nuevos titulares de los derechos comerciales es una excelente oportunidad para que una empresa nueva lleve el campeonato a su siguiente capítulo con energía renovada e inversión. Vamos a colaborar con Red Bull y KW25 para encontrar la mejor opción para esta función tan importante".

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.