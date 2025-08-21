Red Bull et KW25 vont lancer un processus d'appel d'offres pour désigner le nouveau détenteur des droits commerciaux du Championnat du monde des rallyes de la FIA

PARIS--(BUSINESS WIRE)--La Fédération internationale de l'automobile (FIA), l'organe directeur mondial du sport automobile et la fédération des organisations de mobilité du monde entier, annonce aujourd'hui qu'une procédure d'appel d'offres sera lancée pour un nouveau titulaire des droits commerciaux du Championnat du monde des rallyes de la FIA.

Cette décision fait suite à une longue période de discussions avec Red Bull et KW25, les actuels détenteurs des droits commerciaux du Championnat du monde des rallyes de la FIA, qui ont pris la décision d'entamer le processus.

Le Championnat du monde des rallyes de la FIA a gagné en popularité ces dernières années, avec un auditoire cumulé de 1,3 milliard de téléspectateurs et plus de 4 millions de visiteurs sur place en 2024. Avec près de la moitié de ces fans en personne âgés de 18 à 34 ans, le Championnat a un énorme potentiel de croissance dans les années à venir. La prochaine manche du Championnat aura lieu le 28 août au Rallye du Paraguay, qui fait ses débuts en tant que pays hôte cette année.

La priorité de la FIA est de veiller à ce que le Championnat du monde des rallyes ait toutes les cartes en main pour maximiser ce potentiel et apporter de la valeur à toutes ses parties prenantes, y compris les pilotes, les équipes, les constructeurs, les organisateurs et les fans, tout en préservant son solide héritage.

La FIA travaillera avec Red Bull et KW25 pour rechercher un nouveau détenteur de droits commerciaux qui s'engage à investir à long terme dans le Championnat et à assurer le meilleur avenir possible pour le Championnat du monde des rallyes. C'est une opportunité passionnante pour une nouvelle entreprise de faire passer le Championnat à un niveau supérieur et de renforcer l'engagement avec une nouvelle génération de fans.

J.P. Morgan, la société mondiale de services financiers, agira en tant que conseiller financier pour Red Bull et KW25, les soutenant tout au long du processus d'appel d'offres.

Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, déclare :

« Le Championnat du monde des rallyes de la FIA se trouve à un moment passionnant de son histoire. Des millions de fans à travers le monde suivent l'action, et de nouveaux publics plus jeunes stimulent sa croissance mondiale. Ce championnat a un énorme potentiel, et il est de notre responsabilité en tant qu'organe directeur de nous assurer qu'il continue de croître et atteint de nouveaux sommets.

Ce processus est une étape importante et façonnera la vision à long terme du Championnat du monde des rallyes, et je suis convaincu qu’avec le bon partenaire, nous pourrons faire passer le championnat au niveau supérieur, préserver son fier héritage et étendre sa portée mondiale pour les générations de fans à venir ».

Malcolm Wilson, OBE, président adjoint de la FIA pour le sport, déclare :

« Le Championnat du monde des rallyes de la FIA est la plus longue série de sport automobile de ce type, l’une des compétitions les plus palpitantes au monde, avec un héritage unique et une trajectoire de croissance passionnante à venir. Le processus d'appel d'offres pour le détenteur des droits commerciaux est une grande opportunité pour une nouvelle entreprise de faire entrer le Championnat dans son prochain chapitre avec une énergie et des investissements renouvelés. Nous travaillerons avec Red Bull et KW25 pour trouver le meilleur candidat pour ce rôle important ».

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.