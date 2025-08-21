Altasciences gekozen door Steel Therapeutics om de lancering van het toxicologische hoofdonderzoek naar Fizurex™ te ondersteunen

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences is verheugd dat het door Steel Therapeutics, Inc. (“Steel”) is gekozen om een toxicologisch hoofdonderzoek te starten naar Fizurex™, een nieuwe plaatselijke behandeling voor anale kloofjes.

Het onderzoek dat voldoet aan het GLP-kwaliteitssysteem wordt momenteel uitgevoerd in de preklinische faciliteit van Altasciences in Columbia, Missouri. Dit is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van Steel op het gebied van regelgeving, nu het bedrijf zich voorbereidt op een aanvraag voor een nieuw onderzoeksgeneesmiddel (IND) begin 2026.

“We zijn er trots op dat we Steel Therapeutics kunnen ondersteunen in deze belangrijke fase van haar ontwikkelingsproces”, aldus Steve Mason, mede-COO bij Altasciences.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.