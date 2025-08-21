-

Altasciences gekozen door Steel Therapeutics om de lancering van het toxicologische hoofdonderzoek naar Fizurex™ te ondersteunen

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences is verheugd dat het door Steel Therapeutics, Inc. (“Steel”) is gekozen om een toxicologisch hoofdonderzoek te starten naar Fizurex™, een nieuwe plaatselijke behandeling voor anale kloofjes.

Het onderzoek dat voldoet aan het GLP-kwaliteitssysteem wordt momenteel uitgevoerd in de preklinische faciliteit van Altasciences in Columbia, Missouri. Dit is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van Steel op het gebied van regelgeving, nu het bedrijf zich voorbereidt op een aanvraag voor een nieuw onderzoeksgeneesmiddel (IND) begin 2026.

“We zijn er trots op dat we Steel Therapeutics kunnen ondersteunen in deze belangrijke fase van haar ontwikkelingsproces”, aldus Steve Mason, mede-COO bij Altasciences.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Julie-Ann Cabana
Altasciences
media@altasciences.com

Industry:

Altasciences

Details
Headquarters: Laval, Canada
CEO: Chris Perkin
Employees: 2,000+
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Julie-Ann Cabana
Altasciences
media@altasciences.com

More News From Altasciences

Samenvatting: Altasciences ontvangt EcoVadis Gold Medal voor inspanningen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG)

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences is er trots op te kunnen melden dat het een Gold Medal van EcoVadis voor duurzaamheid heeft ontvangen. Daarmee staat de contractonderzoeksorganisatie (CRO) in het 96e percentiel en behoort ze tot de top 5% van de wereldwijd beoordeelde bedrijven. EcoVadis, 's werelds meest vertrouwde leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen voor bedrijven, heeft nauw samengewerkt met Altasciences om haar initiatieven op het gebied van milieu, maatschappij en bestuu...

Samenvatting: Altasciences en VoxCell BioInnovation kondigen strategische samenwerking aan ter bevordering van preklinische geneesmiddelenontwikkeling

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences, een volledig geïntegreerd bedrijf voor geneesmiddelenontwikkeling, en VoxCell BioInnovation ('VoxCell'), een leider in 3D-bioprinting en modellering van menselijk weefsel, kondigen met genoegen een strategische samenwerking aan die gericht is op het verbeteren van preklinisch onderzoek en het versnellen van het traject van ontdekking naar klinische studies. Dit samenwerkingsverband combineert de uitgebreide mogelijkheden van Altasciences op het gebi...

Samenvatting: Altasciences ontvangt CDMO Leadership Award 2025 in de categorie Small Molecule Dosage Form

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences, negenvoudig winnaar van de CRO Leadership Award, is er trots op te kunnen melden dat ze een CDMO Leadership Award 2025 hebben gewonnen in de categorie Small Molecule Dosage Form–North America. De CDMO-locatie van Altasciences ondersteunt de ontwikkeling van geneesmiddelen met formulering, productie en analytische tests, van ontdekking tot commercialisering. Hun door de FDA geïnspecteerde faciliteit beschikt over cleanrooms van klasse C, R&D- en...
Back to Newsroom