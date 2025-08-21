Red Bull en KW25 starten aanbestedingsprocedure voor nieuwe commerciële rechthebbende van het FIA World Rally Championship

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), de wereldwijde overkoepelende organisatie voor de motorsport en de federatie voor mobiliteitsorganisaties wereldwijd, heeft vandaag aangekondigd dat er een aanbestedingsprocedure van start gaat voor een nieuwe commerciële rechthebbende van het FIA World Rally Championship (WRC).

Dit volgt op een uitgebreide periode van besprekingen met Red Bull en KW25, de huidige commerciële rechthebbenden van het FIA World Rally Championship, die hebben besloten om het proces te starten.

Het FIA World Rally Championship is de afgelopen jaren enorm populair geworden, met 1,3 miljard toeschouwers op televisie en meer dan 4 miljoen bezoekers op locatie in 2024.

