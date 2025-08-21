Wipro收購HARMAN數位轉型解決方案(DTS)事業部，深化工程創新與卓越研發實力

紐澤西州東布蘭茲維和印度邦加羅爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的AI驅動型技術服務和顧問公司Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)今日宣布已達成協議，將收購Samsung旗下公司HARMAN的數位轉型解決方案(DTS)事業部。該交易將加快Wipro交付下一代工程研發(ER&D)服務的使命。

根據該協議，交易完成後，美洲、歐洲和亞洲地區的5600多名DTS員工（包括核心領導層）將加入Wipro。此次收購尚需獲得主管機關核准，可望於2025年12月31日前完成。

Wipro Limited執行長兼董事總經理Srini Pallia表示：「歡迎DTS加入Wipro大家庭，這是我們轉型旅程中的關鍵一步。他們的工程專業知識與Wipro以顧問為導向、AI驅動的能力相結合，將顯著提升我們為客戶創造的價值。DTS在高成長產業和策略市場的強大影響力與我們的全球布局形成互補，將強化我們可信賴轉型合作夥伴的地位。透過攜手合作，我們將加快數位創新，縮短上市時間，並鞏固競爭優勢。」

DTS事業部為Wipro帶來了數位工程和工程研發的堅實基礎，優勢涵蓋領域導向的(domain-led)設計、互聯產品和軟體平台。DTS透過將深度工程與原生AI平台、領域專業知識、專有加速器和自主代理架構進行有的放矢的整合，實現了透過以人為本的科技推動規模化轉型的獨特定位。透過將DTS的個人化、高接觸服務模式與Wipro的全球規模、先進技術生態系統和廣泛資源相結合，客戶將能兼收並蓄：既獲得專業供應商的敏捷性和精準度，又擁有全球領導者的涵蓋範圍和能力。

Wipro Limited管理合夥人兼全球工程負責人Srikumar Rao表示：「收購DTS代表Wipro朝著向客戶提供端對端AI驅動型工程服務的宏偉目標邁出了關鍵一步。Wipro與DTS將共同協助客戶順暢連結虛擬與實體世界，在整個工程領域內建AI，並釋放規模化創新潛力。這一措施強化了我們以平台為中心的軟體定義方法，使我們能夠在高科技、消費、工業、醫療保健和航空航太等高成長領域交付更大規模、更複雜的轉型計畫。」

HARMAN執行長Christian Sobottka補充說道：「該協議開啟了DTS事業部的新篇章——使其能夠更快擴充業務，觸達關鍵產業的更多客戶，並充分實現成長潛力。加入擁有深厚工程實力的Wipro後，DTS將獲得互補的能力和生態系統，以擴大其影響力並加快為客戶創造價值。」

HARMAN策略長Carolin Reichert表示：「我們期待與DTS和Wipro合作，在HARMAN的產品生態系統中進一步開發AI優先的技術和解決方案。此次交易使HARMAN能夠更加專注於汽車電子和音訊創新的核心優勢，我們在這些領域看到了巨大的前景。」

Wipro將與HARMAN和Samsung達成多年策略協議，進一步深化合作關係，為共同成長和轉型開闢新途徑，此為收購的一部分。

收購完成後，DTS將被整合到Wipro的工程全球業務線中。

Deutsche Bank Securities Inc.在此次交易中擔任HARMAN的財務顧問。

關於Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)是一家首屈一指的AI驅動型技術服務和顧問公司，專注于建構創新解決方案，以滿足客戶最複雜的數位化轉型需求。我們利用顧問、設計、工程和營運等方面的整體能力組合，協助客戶實現其最遠大的抱負，並塑造適用於未來需求的永續業務。Wipro創新網路匯聚客戶、合作夥伴、學術界和科技社群，體現我們對客戶至上的共同創新的承諾。其中，遍布全球的創新實驗室及合作夥伴實驗室使我們能夠與客戶合作解決實際挑戰，並展示探索科技未來的尖端產業解決方案。我們在65個國家擁有超過23萬名員工和業務合作夥伴，並致力於兌現我們的承諾，即協助我們的客戶、同事和社群在瞬息萬變的世界中蓬勃發展。如欲瞭解更多資訊，請造訪我們的網站：www.wipro.com。

關於HARMAN數位轉型解決方案事業部

HARMAN數位轉型解決方案事業部致力於融合實體與數位世界，使技術更具動態性，以滿足不斷變化的人類需求。HARMAN符合並通過包括EN 9100:2018 / AS9100D、ISO 9001:2015、ISO 27001:2013、ISO 13485:2016在內的多項國際標準/管理體系認證，並通過CMMI-DEV 2.0 ML5評估。公司與客戶合作，透過數位融合、跨通路使用者體驗、雲端運算、行動性、洞察資料和物聯網（由可擴充的底層IT平台支援）來提供整體體驗。我們的全球交付方法、智慧財產權、平台和人才使我們能夠部署下一代平台，同時提供成本效益和創新解決方案，協助客戶取得卓越成果。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://services.harman.com/

前瞻性陳述

本文包含的前瞻性陳述代表Wipro對未來事件的看法，其中許多事件本質上具有不確定性，並且超出了Wipro的控制範圍。此類陳述包括但不限於有關Wipro成長前景、未來財務經營成果及其計畫、預期和意圖的陳述。Wipro提醒讀者注意，此處包含的前瞻性陳述存在風險和不確定性，可能導致實際結果與此類陳述預期的結果大相逕庭。這些風險和不確定性包括但不限於以下方面的風險和不確定性：我們的收益、收入和利潤波動；我們創造和管理成長的能力；完成計畫的公司行動的能力；IT服務領域的激烈競爭；我們保持成本優勢的能力；印度的工資成長；我們吸引和留住高技能專業人員的能力；固定價格、固定時間範圍合約的時間和成本超支；客戶集中；移民限制；我們管理國際業務的能力； 對我們主要關注領域的技術需求減少；電信網路中斷；我們成功完成和整合潛在收購的能力；服務合約的損害賠償責任；我們的策略投資目標公司的成功；政府財政激勵措施的撤銷；政治動盪；戰爭；對在印度境外融資或收購公司的法律限制；未經授權使用我們的智慧財產權以及影響我們業務和產業的整體經濟狀況。

在我們向美國證券交易委員會遞交的文件（包括但不限於20-F表年度報告）中，對可能影響我們未來經營業績的其他風險有更全面的描述。這些文件可以透過www.sec.gov取得。我們可能會不時做出其他書面和口頭前瞻性陳述，包括公司向美國證券交易委員會遞交的文件和我們向股東遞交的報告中包含的陳述。我們不承諾更新我們或代表我們不時發表的任何前瞻性陳述。

