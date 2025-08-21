Altasciences choisie par Steel Therapeutics pour soutenir le lancement d'une étude toxicologique pivot pour Fizurex™

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences est heureuse d'avoir été choisie par Steel Therapeutics, Inc. (« Steel »), pour mener une étude toxicologique pivot sur Fizurex™, un nouveau traitement topique pour le traitement des fissures anales.

L'étude conforme aux bonnes pratiques de laboratoire (BPL) est actuellement menée dans les locaux précliniques d'Altasciences à Columbia, dans le Missouri. Elle marque une étape clé dans le développement réglementaire de Steel, alors que la société se prépare à déposer une demande d'autorisation de nouveau médicament expérimental (IND) début 2026.

« Nous sommes fiers de soutenir Steel Therapeutics à cette étape clé de son développement », a déclaré Steve Mason, Co-COO chez Altasciences. « Nos équipes partagent le même engagement à accélérer la mise à disposition de traitements centrés sur le patient. Le lancement de cette étude est un autre exemple de la manière dont une collaboration précoce et une rigueur scientifique peuvent permettre de commercialiser plus rapidement des traitements importants. »

Fizurex™, une lingette composée faisant l’objet d’un brevet en instance, a été largement utilisée en pratique clinique et progresse désormais dans le cadre du processus réglementaire officiel afin d’atteindre des populations de patients plus larges sous la supervision de la FDA. Steel a fait appel à Altasciences en raison de sa grande expertise en évaluation préclinique de la sécurité et de sa capacité éprouvée à exécuter avec rapidité et précision.

« Notre collaboration avec Altasciences nous permet de maintenir les normes de qualité les plus élevées alors que nous faisons passer Fizurex™ à la phase suivante de son développement », a déclaré Matt Stahl, PDG et fondateur de Steel Therapeutics. « Cette étude représente une avancée majeure pour notre entreprise et pour les patients qui bénéficieront d'un accès plus régulier et évolutif à ce traitement. »

L'approche intégrée et collaborative d'Altasciences en matière de développement de médicaments permet à des entreprises telles que Steel de passer efficacement de la découverte aux essais cliniques, le tout sous une même enseigne.

« Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat constant avec Steel Therapeutics dans le cadre du développement de son portefeuille de traitements innovants axés sur les patients », a affirmé Mason.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une société qui fournit des solutions intégrées de développement de médicaments en proposant aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques une approche éprouvée et flexible des études de pharmacologie préclinique et clinique studies, y compris des services de formulation, de fabrication et d’analyse. Depuis plus de 30 ans, Altasciences s’associe à des commanditaires pour favoriser des décisions éclairées, plus rapides et plus complètes en matière de développement précoce de médicaments. Les solutions intégrées et complètes d’Altasciences, qui sont toutes personnalisables en fonction des exigences spécifiques des commanditaires, comprennent les tests précliniques d’innocuité, la pharmacologie clinique et la preuve de concept, la bioanalyse, la gestion de programmes, le soutien à la recherche, la rédaction de textes médicaux, la biostatistique, la surveillance clinique et la gestion des données. Altasciences aide les commanditaires à fournir plus rapidement de meilleurs médicaments aux personnes qui en ont besoin. Pour plus d’informations sur Altasciences, rendez-vous sur altasciences.com.

À propos de Steel Therapeutics

La mission de Steel Therapeutics est d'améliorer la vie des patients en élargissant l'accès à des médicaments composés qui ont fait leurs preuves en matière d’inoccuité et d'efficacité. Grâce à une équipe de pharmaciens fondateurs qui ont mis en place et géré des programmes de préparation de médicaments sur mesure, Steel est bien placée pour identifier à la fois des candidats médicaments à fort impact et des systèmes d'administration innovants.

Steel a choisi un traitement novateur pour les fissures anales comme point d'entrée pour son produit. Les lingettes Fizurex™ de la société utilisent une thérapie combinée couramment préparée par les pharmaciens et l'intègrent dans une lingette à usage unique. En soumettant cette combinaison de médicaments à des tests rigoureux d'inoccuité et d'efficacité, aux bonnes pratiques de fabrication actuelles (CGMP) et en lui donnant un format convivial pour les patients, Steel estime pouvoir améliorer considérablement les résultats pour les patients.

