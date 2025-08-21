Wipro收购HARMAN数字转型解决方案(DTS)事业部，深化工程创新与卓越研发实力

新泽西州东不伦瑞克和印度班加罗尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的AI驱动型技术服务和咨询公司Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)今日宣布已达成协议，将收购Samsung旗下公司HARMAN的数字转型解决方案(DTS)事业部。该交易将加速Wipro交付下一代工程研发(ER&D)服务的使命。

作为协议的一部分，交易完成后，美洲、欧洲和亚洲地区的5600多名DTS员工（包括核心领导层）将加入Wipro。此次收购尚需获得监管机构批准，预计将于2025年12月31日前完成。

Wipro Limited首席执行官兼董事总经理Srini Pallia表示：“欢迎DTS加入Wipro大家庭，这是我们转型旅程中的关键一步。他们的工程专业知识与Wipro以咨询为导向、AI驱动的能力相结合，将显著提升我们为客户创造的价值。DTS在高增长行业和战略市场的强大影响力与我们的全球布局形成互补，将强化我们作为可信赖转型合作伙伴的地位。通过携手合作，我们将加速数字创新，缩短上市时间，并巩固竞争优势。”

DTS事业部为Wipro带来了数字工程和工程研发的坚实基础，优势涵盖领域导向的(domain-led)设计、互联产品和软件平台。DTS通过将深度工程与原生AI平台、领域专业知识、专有加速器和自主代理框架进行有的放矢的整合，实现了通过以人为本的技术推动规模化转型的独特定位。通过将DTS的个性化、高接触服务模式与Wipro的全球规模、先进技术生态系统和广泛资源相结合，客户将能兼收并蓄：既获得专业提供商的敏捷性和精准度，又拥有全球领导者的覆盖范围和能力。

Wipro Limited管理合伙人兼全球工程负责人Srikumar Rao表示：“收购DTS代表Wipro朝着向客户提供端到端AI驱动型工程服务的宏伟目标迈出了关键一步。Wipro与DTS将共同助力客户无缝连接虚拟与物理世界，在整个工程领域嵌入AI，并释放规模化创新潜力。这一举措强化了我们以平台为中心的软件定义方法，使我们能够在高科技、消费、工业、医疗保健和航空航天等高增长领域交付更大规模、更复杂的转型计划。”

HARMAN首席执行官Christian Sobottka补充道：“该协议开启了DTS事业部的新篇章——使其能够更快扩展业务，触达关键行业的更多客户，并充分实现增长潜力。作为拥有深厚工程实力的Wipro的一部分，DTS将获得互补的能力和生态系统，以扩大其影响力并加速为客户创造价值。”

HARMAN首席战略官Carolin Reichert表示：“我们期待与DTS和Wipro合作，在HARMAN的产品生态系统中进一步开发AI优先的技术和解决方案。此次交易使HARMAN能够更加专注于汽车电子和音频创新的核心优势，我们在这些领域看到了巨大的前景。”

作为收购的一部分，Wipro将与HARMAN和Samsung达成多年战略协议，进一步深化合作关系，为共同增长和转型开辟新途径。

收购完成后，DTS将被整合到Wipro的工程全球业务线中。

Deutsche Bank Securities Inc.在此次交易中担任HARMAN的财务顾问。

关于Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)是一家领先的AI驱动型技术服务和咨询公司，专注于构建创新解决方案，以满足客户最复杂的数字化转型需求。我们利用咨询、设计、工程和运营等方面的整体能力组合，帮助客户实现其最雄心勃勃的抱负，并塑造面向未来的可持续业务。Wipro创新网络汇聚了客户、合作伙伴、学术界和科技社区，体现了我们对以客户为中心的共同创新的承诺。其中，遍布全球的创新实验室及合作伙伴实验室使我们能够与客户合作解决实际挑战，并展示探索技术未来的前沿行业解决方案。我们在65个国家拥有超过23万名员工和业务合作伙伴，并致力于兑现我们的承诺，即帮助我们的客户、同事和社区在瞬息万变的世界中蓬勃发展。如需了解更多信息，请访问我们的网站：www.wipro.com。

关于HARMAN数字转型解决方案事业部

HARMAN数字转型解决方案事业部致力于融合物理与数字世界，使技术更具动态性，以满足不断变化的人类需求。HARMAN符合并通过包括EN 9100:2018 / AS9100D、ISO 9001:2015、ISO 27001:2013、ISO 13485:2016在内的多项国际标准/管理体系认证，并通过CMMI-DEV 2.0 ML5评估。公司与客户合作，通过数字融合、跨渠道用户体验、云计算、移动性、洞察数据和物联网（由可扩展的底层IT平台支持）来提供整体体验。我们的全球交付方法、知识产权、平台和人才使我们能够部署下一代平台，同时提供成本效益和创新解决方案，帮助客户取得卓越成果。如需了解更多信息，请访问https://services.harman.com/

前瞻性陈述

本文包含的前瞻性陈述代表Wipro对未来事件的看法，其中许多事件本质上具有不确定性，并且超出了Wipro的控制范围。此类陈述包括但不限于有关Wipro增长前景、未来财务经营成果及其计划、预期和意图的陈述。Wipro提醒读者注意，此处包含的前瞻性陈述存在风险和不确定性，可能导致实际结果与此类陈述预期的结果大相径庭。这些风险和不确定性包括但不限于以下方面的风险和不确定性：我们的收益、收入和利润波动；我们创造和管理增长的能力；完成计划的公司行动的能力；IT服务领域的激烈竞争；我们保持成本优势的能力；印度的工资增长；我们吸引和留住高技能专业人员的能力；固定价格、固定时间框架合同的时间和成本超支；客户集中；移民限制；我们管理国际业务的能力； 对我们主要关注领域的技术需求减少；电信网络中断；我们成功完成和整合潜在收购的能力；服务合同的损害赔偿责任；我们的战略投资目标公司的成功；政府财政激励措施的撤销；政治动荡；战争；对在印度境外融资或收购公司的法律限制；未经授权使用我们的知识产权以及影响我们业务和行业的总体经济状况。

在我们向美国证券交易委员会提交的文件（包括但不限于20-F表年度报告）中，对可能影响我们未来经营业绩的其他风险有更全面的描述。这些文件可以通过www.sec.gov获得。我们可能会不时做出其他书面和口头前瞻性陈述，包括公司向美国证券交易委员会提交的文件和我们向股东提交的报告中包含的陈述。我们不承诺更新我们或代表我们不时发表的任何前瞻性陈述。

