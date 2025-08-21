Wipro adquiere la unidad de negocio Digital Transformation Solutions (DTS) de HARMAN con la meta de profundizar la innovación en ingeniería y la excelencia en Investigación y Desarrollo

EAST BRUNSWICK, Nueva Jersey, y BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), empresa líder de consultoría y servicios tecnológicos impulsados ​​por IA, anunció hoy que ha firmado un acuerdo para adquirir la unidad de negocios Digital Transformation Solutions (DTS) de HARMAN, una empresa de Samsung, en una transacción que acelerará la misión de Wipro de brindar servicios de Investigación y Desarrollo de Ingeniería de próxima generación.

Como parte del acuerdo, más de 5600 empleados de DTS, incluyendo directivos clave, en América, Europa y Asia, se incorporarán a Wipro una vez finalizada la transacción. La adquisición está sujeta a las aprobaciones regulatorias y se espera que se cierre el 31 de diciembre de 2025.

“La incorporación de DTS a la familia Wipro marca un paso fundamental en nuestro proceso de transformación”, señaló Srini Pallia, director ejecutivo y director gerente de Wipro Limited. “Su experiencia especializada en ingeniería, combinada con las capacidades de consultoría e inteligencia artificial de Wipro, mejorará significativamente el valor que ofrecemos a nuestros clientes. La sólida presencia de DTS en sectores de alto crecimiento y mercados estratégicos complementa nuestra presencia global y consolida nuestra posición como socio de confianza en la transformación. Juntos, aceleraremos la innovación digital, reduciremos el tiempo de comercialización y consolidaremos nuestra ventaja competitiva”.

La unidad DTS aporta a Wipro una sólida base en ingeniería digital e Investigación y Desarrollo en Ingeniería, con fortalezas que abarcan el diseño orientado al dominio, los productos conectados y las plataformas de software. DTS se distingue por su integración estratégica de ingeniería profunda con plataformas nativas de IA, su experiencia en el dominio, sus aceleradores propios y sus marcos de agentes autónomos, lo que permite la transformación a escala mediante tecnología diseñada pensando en las personas. La combinación del modelo de servicio personalizado y adaptado de DTS con la escala global, el ecosistema tecnológico avanzado y los amplios recursos de Wipro permitirá a los clientes acceder a lo mejor de ambos mundos: la agilidad y la precisión de un proveedor especializado, y el alcance y las capacidades de un líder global.

“La adquisición de DTS marca un paso fundamental en la ambición de Wipro de brindar a nuestros clientes servicios de ingeniería de extremo a extremo basados en​IA”, comentó Srikumar Rao, socio gerente y presidente global de ingeniería en Wipro Limited. “Juntos, Wipro y DTS permitirán a los clientes conectar fluidamente los mundos virtual y físico, integrar la IA en todo el espectro de la ingeniería y propiciar la innovación escalable. Esta iniciativa refuerza nuestro enfoque definido por software y centrado en la plataforma, y ​​nos permite implementar programas de transformación más amplios y complejos en sectores de alto crecimiento, como la alta tecnología, el consumo, la industria, la salud y el sector aeroespacial”.

Christian Sobottka, director ejecutvio de HARMAN, añadió: “Este acuerdo abre un nuevo capítulo para la unidad de negocio de DTS, donde podrá escalar con mayor rapidez, llegar a más clientes en sectores clave y alcanzar plenamente su potencial de crecimiento. Al formar parte de Wipro, una empresa con una sólida experiencia en ingeniería, DTS contará con las capacidades complementarias y el ecosistema necesarios para expandir su impacto y acelerar el valor que ofrece a sus clientes”.

Carolin Reichert, director de estrategias de HARMAN, afirmó: “Esperamos colaborar con DTS y Wipro para impulsar el desarrollo de tecnologías y soluciones basadas en IA en todos los ecosistemas de productos de HARMAN. Esta transacción permite a HARMAN centrarse en nuestras fortalezas principales en electrónica automotriz e innovación de audio, donde vemos un futuro prometedor”.

Como parte de la adquisición, Wipro firmará un acuerdo estratégico plurianual con HARMAN y Samsung, que profundizará aún más la relación y creará nuevas vías para el crecimiento y la transformación conjuntos.

Una vez completada la adquisición, DTS se integrará en la línea de negocios global de ingeniería de Wipro.

Deutsche Bank Securities Inc. actuó como asesor financiero de HARMAN en esta transacción.

Acerca de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) es una empresa líder en servicios de tecnología basados en la IA y consultoría centrada en la creación de soluciones innovadoras que abordan las necesidades de transformación digital más complejas de los clientes. Al aprovechar nuestra cartera holística de capacidades en consultoría, diseño, ingeniería y operaciones, ayudamos a los clientes a hacer realidad sus ambiciones más audaces y a construir negocios sostenibles y preparados para el futuro. Wipro Innovation Network, que reúne a nuestros clientes, socios, el mundo académico y las comunidades tecnológicas, refleja nuestro compromiso con la innovación conjunta centrada en el cliente. Como parte de ello, los Laboratorios de Innovación y los Laboratorios de Socios, ubicados en todo el mundo, nos permiten colaborar con nuestros clientes para resolver desafíos reales y presentar soluciones innovadoras del sector que exploran el futuro de la tecnología. Con más de 230 000 empleados y socios comerciales en 65 países, cumplimos la promesa de ayudar a nuestros clientes, colegas y comunidades a prosperar en un mundo en constante cambio. Visítenos en www.wipro.com.

Acerca de HARMAN Digital Transformation Solutions

HARMAN Digital Transformation Solutions se dedica a integrar el mundo físico y digital para dinamizar la tecnología y satisfacer las cambiantes necesidades humanas. Con certificación y cumplimiento de las normas internacionales/sistema de gestión EN 9100:2018 / AS9100D, ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 e ISO 13485:2016 y con certificación CMMI-DEV 2.0 ML5, HARMAN colabora con sus clientes para ofrecer una experiencia integral mediante la convergencia de lo digital, la experiencia de usuario multicanal, la nube, la movilidad, los datos valiosos y el Internet de las Cosas, respaldados por plataformas de TI escalables subyacentes. Nuestro enfoque de entrega global, IP, plataformas y personal nos permite implementar plataformas de última generación, a la vez que ofrecemos rentabilidad y soluciones innovadoras para ayudar a nuestros clientes a lograr resultados brillantes. Para obtener más información, visite https://services.harman.com/

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones prospectivas aquí contenidas representan las previsiones de Wipro respecto a eventos futuros, muchos de los cuales, por su naturaleza, son inherentemente inciertos y están fuera de su control. Dichas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones sobre las perspectivas de crecimiento de Wipro, sus futuros resultados financieros operativos y sus planes, expectativas e intenciones. Wipro advierte a sus lectores que las declaraciones prospectivas aquí contenidas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran en gran medida de los resultados anticipados en dichas declaraciones. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los riesgos e incertidumbres relacionados con las fluctuaciones en nuestras ganancias, ingresos y beneficios, nuestra capacidad para generar y gestionar el crecimiento, completar las acciones corporativas propuestas, la intensa competencia en servicios de TI, nuestra capacidad para mantener nuestra ventaja de costos, los aumentos salariales en India, nuestra capacidad para atraer y retener profesionales altamente cualificados, los sobrecostos y plazos en contratos de precio y plazo fijos, la concentración de clientes, las restricciones a la inmigración, nuestra capacidad para gestionar nuestras operaciones internacionales, la reducción de la demanda de tecnología en nuestras áreas de enfoque clave, las interrupciones en las redes de telecomunicaciones, nuestra capacidad para completar e integrar con éxito posibles adquisiciones, la responsabilidad por daños y perjuicios en nuestros contratos de servicios, el éxito de las empresas en las que realizamos inversiones estratégicas, la retirada de incentivos fiscales gubernamentales, la inestabilidad política, la guerra, las restricciones legales para la captación de capital o la adquisición de empresas fuera de India, el uso no autorizado de nuestra propiedad intelectual y las condiciones económicas generales que afectan a nuestro negocio y sector.

Los riesgos adicionales que podrían afectar nuestros resultados operativos futuros se describen con más detalle en nuestros informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), incluidos, entre otros, los Informes Anuales en el Formulario 20-F. Estos informes están disponibles en www.sec.gov. Ocasionalmente, podremos realizar declaraciones prospectivas adicionales, tanto escritas como orales, incluyendo las contenidas en los documentos presentados por la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y en nuestros informes a los accionistas. No nos comprometemos a actualizar ninguna declaración prospectiva que podamos realizar ocasionalmente, ya sea por nuestra parte o en nuestro nombre.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.