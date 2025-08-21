Wipro acquiert l'unité commerciale Digital Transformation Solutions (DTS) de HARMAN pour renforcer l'innovation en ingénierie et l'excellence en R&D

EAST BRUNSWICK, New Jersey et BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), le chef de file des services technologiques et des conseils optimisés par l’IA, annonce aujourd’hui avoir conclu un accord en vue de l’acquisition de l’unité commerciale Digital Transformation Solutions (DTS) de HARMAN, une société Samsung, dans le cadre d’une transaction qui accélérera la mission de Wipro consistant à fournir des services de recherche et de développement en ingénierie de nouvelle génération.

Dans le cadre de l'accord, plus de 5 600 employés de DTS, y compris des dirigeants clés, aux Amériques, en Europe et en Asie feront la transition vers Wipro à la clôture de la transaction. L'acquisition est assujettie aux approbations réglementaires et devrait être finalisée d'ici le 31 décembre 2025.

« L’intégration de DTS dans la famille Wipro marque une étape cruciale dans notre parcours de transformation », déclare Srini Pallia, CEO et directeur général de Wipro Limited. « Leur expertise en ingénierie spécialisée, combinée aux capacités de Wipro axées sur le conseil et optimisées par l’IA, renforcera considérablement la valeur que nous offrons aux clients. La forte présence de DTS dans les secteurs à forte croissance et les marchés stratégiques complète notre présence mondiale et renforce notre position en tant que partenaire de transformation de confiance. Ensemble, nous accélérerons l’innovation numérique, réduirons les délais de mise sur le marché et renforcerons l’avantage concurrentiel. »

L'unité DTS apporte à Wipro une base solide en ingénierie numérique et en R&D d'ingénierie, avec des forces couvrant la conception dirigée par le domaine, les produits connectés et les plateformes logicielles. DTS se distingue par son intégration ciblée de l’ingénierie profonde avec des plateformes natives IA, son expertise dans le domaine, ses accélérateurs propriétaires et ses cadres d’agents autonomes, ce qui permet une transformation à grande échelle grâce à une technologie conçue autour des personnes. La combinaison du modèle de service personnalisé et hautement tactile de DTS avec l’échelle mondiale de Wipro, son écosystème technologique de pointe et ses ressources étendues permettra aux clients d’accéder au meilleur des deux mondes : l'agilité et la précision d'un fournisseur spécialisé et la portée et les capacités d'un chef de file mondial.

« L’acquisition de DTS marque une étape essentielle dans l’ambition de Wipro de proposer à ses clients des services d’ingénierie de bout en bout fondés sur l’IA », déclare Srikumar Rao, managing partner et responsable mondial de l'ingénierie, Wipro Limited. « Ensemble, Wipro et DTS permettront aux clients de connecter de manière optimale les mondes virtuel et physique, d’intégrer l’IA dans l’ensemble du spectre de l’ingénierie et de débloquer l’innovation évolutive. Cette initiative renforce notre approche définie par logiciel et centrée sur les plateformes, et nous permet de proposer des programmes de transformation plus vastes et plus complexes dans des secteurs à forte croissance, notamment les hautes technologies, les consommateurs, l’industrie, les soins de santé et l’aérospatiale. »

Christian Sobottka, CEO de HARMAN, ajoute : « Cet accord ouvre le prochain chapitre pour l’unité commerciale DTS, un chapitre où elle peut évoluer plus rapidement, atteindre plus de clients dans des secteurs clés et réaliser pleinement son potentiel de croissance. En tant que membre de Wipro, une entreprise dotée de grandes compétences en ingénierie, DTS disposera des capacités et de l’écosystème complémentaires nécessaires pour étendre son impact et accélérer la valeur qu’elle apporte aux clients ».

Carolin Reichert, responsable de la stratégie, HARMAN, déclare : « Nous nous réjouissons à la perspective de collaborer avec DTS et Wipro pour poursuivre le développement de technologies et de solutions axées sur l’IA dans l’ensemble des écosystèmes de produits de HARMAN. Cette transaction permet à HARMAN de se concentrer davantage sur ses principaux atouts dans les domaines de l’électronique automobile et de l’innovation audio, pour lesquels nous voyons d’importantes opportunités à venir ».

Dans le cadre de l'acquisition, Wipro conclura un accord stratégique pluriannuel avec HARMAN et Samsung pour continuer à approfondir la relation et créer de nouvelles voies de croissance et de transformation conjointes.

Une fois l’acquisition finalisée, DTS sera intégrée dans la Engineering Global Business Line de Wipro.

Deutsche Bank Securities Inc. a agi à titre de conseiller financier de HARMAN dans le cadre de cette transaction.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est un chef de file des services et des conseils technologiques basés sur l’IA qui se concentre sur la création de solutions innovantes répondant aux besoins de transformation numérique les plus complexes des clients. En tirant parti de notre portefeuille holistique de capacités en matière de conseil, de conception, d'ingénierie et d'exploitation, nous aidons nos clients à réaliser leurs ambitions les plus audacieuses et à bâtir des entreprises durables et prêtes pour l'avenir. Wipro Innovation Network, qui rassemble nos clients, nos partenaires, le monde universitaire et les communautés technologiques, reflète notre engagement envers la co-innovation centrée sur le client. Dans ce cadre, les Innovation Labs et les Partner Labs, situés aux quatre coins du globe, nous permettent de collaborer avec nos clients pour résoudre des défis concrets et présenter des solutions industrielles de pointe qui explorent l'avenir de la technologie. Avec plus de 230 000 employés et partenaires commerciaux dans 65 pays, nous tenons notre promesse d'aider nos clients, collègues et communautés à prospérer dans un monde en constante évolution. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.wipro.com.

À propos de HARMAN Digital Transformation Solutions

HARMAN Digital Transformation Solutions se consacre à fusionner le physique et le numérique pour rendre la technologie plus dynamique afin de répondre aux besoins humains en constante évolution. Conforme et certifié aux normes internationales / aux systèmes de gestion EN 9100:2018 / AS9100D, ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 13485:2016 et évalué à CMMI-DEV 2.0 ML5, HARMAN s'associe à ses clients pour offrir une expérience holistique, grâce à la convergence de l'expérience utilisateur numérique et intercanal, du cloud, de la mobilité, de données éclairées et de l'internet des objets, avec le soutien de plateformes informatiques sous-jacentes évolutives. Notre approche globale de livraison, nos adresses IP, nos plateformes et nos employés nous permettent de déployer des plateformes de nouvelle génération, tout en offrant des économies de coûts et des solutions innovantes pour aider nos clients à obtenir des résultats exceptionnels. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter https://services.harman.com/

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document représentent les convictions de Wipro en ce qui concerne les événements futurs, dont beaucoup sont par nature intrinsèquement incertains et échappant au contrôle de Wipro. Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses résultats financiers futurs, ainsi que ses plans, ses attentes et ses intentions. Wipro avertit les lecteurs que les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont sujettes à des risques et à des incertitudes susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les résultats prévus par ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos bénéfices, revenus et bénéfices, notre capacité à générer et à gérer la croissance, les actions d'entreprise proposées, la concurrence élevée dans les services informatiques, notre capacité à maintenir notre avantage en matière de coûts, les augmentations salariales en Inde, notre capacité à attirer et à retenir des professionnels hautement qualifiés, les dépassements de temps et de coûts sur les contrats à prix fixe, les contrats à durée déterminée, la concentration des clients, les restrictions sur l'immigration, notre capacité à gérer nos opérations internationales, la réduction de la demande de technologie dans nos domaines d'intérêt clés, les perturbations dans les réseaux de télécommunications, notre capacité à mener à bien et à intégrer les acquisitions potentielles, la responsabilité pour les dommages sur nos contrats de service, le succès des entreprises dans lesquelles nous faisons des investissements stratégiques, le retrait des incitations fiscales gouvernementales, l'instabilité politique, la guerre, les restrictions juridiques sur la collecte de capitaux ou l'acquisition d'entreprises en dehors de l'Inde, l'utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et les conditions économiques générales affectant notre entreprise et notre industrie.

Les risques supplémentaires qui pourraient affecter nos résultats d'exploitation futurs sont décrits plus en détail dans nos rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris, mais sans s'y limiter, les rapports annuels sur le formulaire 20-F. Ces dépôts sont disponibles sur www.sec.gov. Nous pouvons, de temps à autre, faire des déclarations prospectives écrites et orales supplémentaires, y compris des déclarations contenues dans les rapports déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission et dans nos rapports aux actionnaires. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour toute déclaration prospective qui pourrait être faite de temps à autre par nous ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.