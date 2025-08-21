Montrose Environmental Group conclut un partenariat de cinq ans avec le leader mondial de l'énergie pour restaurer les terres, l'eau et la faune dans l'Ouest canadien

CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Montrose Environmental Group, Inc. (NYSE : MEG), a pour mission d'aider à protéger l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et le sol qui nous nourrit pour améliorer la gérance de l'environnement tout en soutenant le développement économique. La société annonce aujourd’hui l’attribution d’un contrat d’une durée de cinq ans avec l’une des plus grandes entreprises énergétiques au monde. Depuis plus de 20 ans, Montrose (anciennement par l'entremise de Matrix Solutions) est un conseiller éprouvé en matière d'autorisation, d'évaluation et de surveillance pour le client. Depuis 2018, Montrose travaille avec l'entreprise pour faire une transition responsable de ses actifs pétroliers et gaziers au Canada vers la fermeture réglementaire et le renouvellement environnemental.

Cet engagement pluriannuel s’étend sur des dizaines de sites dans l’Ouest canadien, y compris des champs de gaz vieillissants, des puits, des pipelines et des installations de gaz acide désaffectées, dont certains remontent aux années 1950. Grâce à une évaluation avancée du site, à la modélisation des eaux souterraines et à des travaux de remise en état, Montrose aide à nettoyer et à restaurer les terres touchées par une activité industrielle vieille de plusieurs décennies.

« Chez Montrose, notre travail va au-delà de la conformité réglementaire : il s’agit d’aider les communautés à récupérer de l’eau propre, des terres sûres et un environnement plus sain », déclare Brian Lapos, vice-président principal, Canada Consulting, Montrose Environmental Group. « Ce projet est un puissant exemple de la manière dont nous évoluons dans la gestion de l’environnement grâce à la science, à la collaboration et à la responsabilité partagée. »

Restaurer les terres, l'eau et la faune

Le travail de Montrose s’inscrit dans la stratégie du client visant à fermer ses sites de manière durable, en mettant l’accent sur la réduction des émissions, le respect de la nature et l’autonomisation des économies locales. Montrose est fier de jouer un rôle dans cette transformation en :

recrutant et soutenant des sous-traitants canadiens locaux dans les régions rurales et éloignées, renforçant ainsi la croissance économique régionale ;

dans les régions rurales et éloignées, renforçant ainsi la croissance économique régionale ; éliminant la contamination héritée par les hydrocarbures et les sels qui peuvent s'infiltrer dans les puits d'eau potable et les terres agricoles utilisées pour l'agriculture et le pâturage du bétail ;

qui peuvent s'infiltrer dans les puits d'eau potable et les terres agricoles utilisées pour l'agriculture et le pâturage du bétail ; protégeant les écosystèmes indigènes sensibles, y compris les espèces sauvages telles que les chèvres de montagne, les ours et les couguars, via la restauration des habitats fonctionnels.

Changer le monde pour les générations à venir

La restauration environnementale reste souvent dans l'ombre, mais son impact se fait sentir sur plusieurs générations. Au fur et à mesure que le projet progresse vers des fermetures de sites et des certifications de remise en état, Montrose s'engage à générer des résultats qui profitent non seulement à notre client, mais aussi aux communautés et aux écosystèmes environnants.

Pour en savoir plus sur l’expertise de Montrose en matière de restauration de l’environnement et d’assainissement responsable, visitez le site Contaminated Site Remediation & Closure.

À propos de Montrose

Montrose est une entreprise de premier plan dans le domaine des solutions environnementales, dont l’objectif est d’aider les organisations commerciales et gouvernementales à relever les défis d’aujourd’hui et à se préparer à ceux de demain. Avec environ 3 400 employés répartis dans plus de 100 sites à travers le monde, Montrose associe une connaissance approfondie du terrain à une approche intégrée de la conception, de l’ingénierie et de l’exploitation, lui permettant de répondre de manière efficace et efficiente aux exigences spécifiques de chaque projet. Des mesures complètes de l’air et aux services de laboratoire en passant par la conformité réglementaire, les interventions d’urgence, la délivrance de permis, l’ingénierie et la réhabilitation, Montrose propose des solutions pratiques et innovantes qui répondent aux besoins immédiats de ses clients – et ce avec une longueur d’avance sur les virages stratégiques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.montrose-env.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « a l'intention de », « s'attend à », les conjugaisons au futur et au conditionnel, et d'autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements futurs ou qui ne sont pas des déclarations de questions historiques. Les déclarations prospectives sont fondées sur les informations actuelles disponibles au moment où elles sont faites et sur la croyance ou les attentes raisonnables de la direction en ce qui concerne les événements futurs, et sont soumises à des risques et incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle de la société, qui pourraient faire en sorte que les performances ou les résultats réels diffèrent sensiblement de la croyance ou des attentes exprimées ou suggérées dans les déclarations prospectives. D'autres facteurs ou événements susceptibles de faire varier les résultats réels peuvent également apparaître de temps à autre, et il n'est pas possible pour la société de les prédire tous. Les déclarations prospectives ne s'appliquent qu'à la date à laquelle ils sont formulés, et la société ne s'engage pas à mettre à jour tout déclaration prospective pour refléter des événements futurs, des développements ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige. Les investisseurs sont invités à consulter les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, pour obtenir des informations supplémentaires concernant les risques et les incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans toute déclaration prospective.

