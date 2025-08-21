Andersen Consulting expande presença através de cooperação com Ignis

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting aprofunda suas capacidades estratégicas com a empresa colaboradora Ignis, uma agência de mídia líder, reforçando o compromisso da organização em oferecer soluções completas a clientes em todo o mundo.

Fundada em Buenos Aires, a Ignis conquistou reputação por ajudar organizações a desenvolver e conquistar seus objetivos de marca. Com experiência em estratégia de comunicação de marketing, pesquisa de mercado, planejamento e compra de mídia e marketing digital, a empresa trabalha com empresas de setores como bancos, seguros e alimentos e bebidas em toda a América Latina para impulsionar o crescimento da marca, a fidelização do cliente e resultados comerciais mensuráveis.

"Criamos a Ignis com espírito empreendedor e pensamento ousado, com uma cooperação que amplia o alcance mundial e os recursos para continuar expandindo esta visão", disse Alejandro Terzi, presidente e fundador da Ignis. "Ela abre novas portas para a inovação, impulsiona nossa capacidade de assumir desafios mais ambiciosos e, por último, nos permite prover soluções ainda melhores a nossos clientes."

Mark L. Vorsatz, presidente global e diretor executivo da Andersen, acrescentou: "A Ignis traz consigo uma profunda visão do mercado latino-americano, uma equipe de liderança excepcional e um sólido histórico de resultados. Sua incorporação reforça nosso crescimento estratégico em mercados internacionais importantes, à medida que nossa organização continua desenvolvendo sua plataforma mundial de consultoria."

