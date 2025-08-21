Andersen Consulting erweitert Präsenz durch Zusammenarbeit mit Ignis

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine strategischen Kompetenzen durch die Zusammenarbeit mit dem führenden Medienunternehmen Ignis und bekräftigt damit sein Engagement, Kunden weltweit nahtlose Lösungen anzubieten.

Ignis wurde in Buenos Aires gegründet und hat sich einen Namen als Partner für Unternehmen gemacht, die ihre Markenziele erreichen wollen. Mit seiner Expertise in den Bereichen Marketingkommunikationsstrategie, Marktforschung, Medienplanung und -einkauf sowie digitales Marketing arbeitet das Unternehmen mit Firmen aus Branchen wie Banken, Versicherungen und Lebensmittel und Getränke in ganz Lateinamerika zusammen, um das Markenwachstum, die Kundenbindung und messbare Geschäftsergebnisse zu fördern.

„Wir haben Ignis mit Unternehmergeist und mutigem Denken aufgebaut, und diese Zusammenarbeit erweitert unsere globale Reichweite und unsere Ressourcen, um diese Vision weiter auszubauen“, sagte Alejandro Terzi, Vorsitzender und Gründer von Ignis. „Sie öffnet neue Türen für Innovationen, stärkt unsere Fähigkeit, ehrgeizigere Herausforderungen anzunehmen, und ermöglicht es uns letztendlich, unseren Kunden noch bessere Lösungen anzubieten.“

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Ignis bringt fundierte Kenntnisse des lateinamerikanischen Marktes, ein hervorragendes Führungsteam und eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit. Der Zusammenschluss stärkt unser strategisches Wachstum in wichtigen internationalen Märkten, während unser Unternehmen den Ausbau seiner globalen Beratungsplattform weiter vorantreibt.“

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie Human Capital Solutions anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.