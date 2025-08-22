レッドブルとKW25、FIA世界ラリー選手権の新しい商業権保有者選定に向けた入札プロセスを開始

フランス、パリ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 国際自動車連盟（FIA）は、モータースポーツの世界的統括団体であり、世界のモビリティ組織の連盟として、FIA世界ラリー選手権（WRC）の新しい商業権保有者を選定するための入札プロセスを開始すると発表しました。

これは、FIA世界ラリー選手権の現行の商業権保有者であるレッドブルとKW25との長期間にわたる協議を経て、両者がこのプロセスを開始する決定を下したことを受けたものです。

FIA世界ラリー選手権は近年人気が急上昇しており、2024年には累計13億人のテレビ視聴者数と400万人を超える現地来場者数を記録しました。そのうち現地観戦したファンのほぼ半数が18歳から34歳の層であり、今後さらに大きな成長の可能性を秘めています。次の選手権は8月28日に開催される『ラリー・デル・パラグアイ』で、同国が今年初めてホスト国となります。

FIAの最優先事項は、WRCがこの成長の可能性を最大限に活かし、ドライバー、チーム、マニュファクチャラー、大会主催者、そしてファンを含むすべてのステークホルダーに価値を提供するとともに、その強固な伝統を守り続けることです。

FIAはレッドブルおよびKW25と連携し、選手権への長期的な投資に取り組み、WRCの最良の未来を確保することにコミットする新しい商業権保有者を探します。これは、チャンピオンシップを次のレベルに引き上げ、新しい世代のファンとの関わりを築く新たな企業にとって、エキサイティングな機会です。

グローバルな金融サービス企業であるJ.P.モルガンが、レッドブルとKW25の財務アドバイザーとして、入札プロセスを通じて両社を支援します。

FIA会長のモハメド・ビン・スライエムは次のように述べています。

「FIA世界ラリー選手権はいま、その歴史の中でエキサイティングな局面を迎えています。世界中の何百万人ものファンがその戦いを追い、新しく若い観客層がその世界的な成長を牽引しています。この選手権には計り知れない可能性があり、統括団体としての私たちの責任は、今後も成長を持続させ、さらなる高みへ到達できるようにすることです。

このプロセスは重要な一歩であり、WRCの長期的なビジョンを形作ることになります。私は、適切なパートナーとともに、この選手権を次のレベルに引き上げ、その誇るべき伝統を守り続け、世代を超えて多くのファンにその魅力を広げていけると確信しています。」

FIA副会長（スポーツ担当）のマルコム・ウィルソンは次のように述べています。

「FIA世界ラリー選手権は、この種のモータースポーツシリーズとしては最も長い歴史を誇り、世界でも最もスリリングな競技のひとつであり、独自の伝統とエキサイティングな成長軌道にあります。商業権保有者の入札プロセスは、新たなエネルギーと投資をもって選手権を次の章へと導く新たな企業にとって、大きな機会です。私たちはレッドブルおよびKW25とともに、この重要な役割に最もふさわしい存在を見つけていきます。」

