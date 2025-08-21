Andersen Consulting breidt aanwezigheid uit door samenwerking met Ignis

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt haar strategiecapaciteiten uit met Ignis, een toonaangevend media-agentschap en versterkt haar inzet voor het leveren van naadloze oplossingen aan klanten wereldwijd.

Ignis, opgericht in Buenos Aires, heeft een reputatie opgebouwd door organisaties te helpen bij het ontwikkelen en realiseren van hun merkdoelstellingen. Het bedrijf levert expertise op het gebied van marketingcommunicatiestrategie, marktonderzoek, mediaplanning en -inkoop, en digitale marketing aan bedrijven in sectoren zoals het bankwezen, verzekeringen en voedingsmiddelen en dranken in heel Latijns-Amerika, waarmee het samenwerkt om merkgroei, klantbetrokkenheid en meetbare bedrijfsresultaten te stimuleren.

“We hebben Ignis opgericht met een ondernemende geest en gedurfde ideeën, en deze samenwerking vergroot ons wereldwijde bereik en onze middelen om die visie verder uit te bouwen,” aldus Alejandro Terzi, voorzitter en oprichter van Ignis. “Het opent nieuwe deuren voor innovatie, stimuleert ons vermogen om ambitieuzere uitdagingen aan te gaan, zodat wij uiteindelijk onze klanten nog betere oplossingen kunnen leveren."

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegt hieraan toe: “Ignis heeft een diepgaande kennis van de Latijns-Amerikaanse markt, een uitmuntend managementteam en een sterk resultaatverleden. Met deze kwaliteiten versterkt Ignis onze strategische groei in belangrijke internationale markten, terwijl onze organisatie zijn wereldwijde adviesplatform blijft uitbreiden.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie- en AI-transformatie tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consulting, belastingen, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en adviesverlening op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via haar lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.