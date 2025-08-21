Red Bull與KW25將啟動新一屆FIA世界拉力錦標賽商業權益持有方的招標流程

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球賽車運動管理機構暨世界各地駕駛者組織聯合會——國際汽車聯盟（FIA，簡稱國際汽聯）今日宣布將啟動新一屆FIA世界拉力錦標賽（WRC）商業權益持有方的招標流程。

在此之前，國際汽聯與Red Bull和世界拉力錦標賽現有商業權益持有方KW25進行了廣泛的討論，並最終決定啟動這項程序。

近年來，FIA世界拉力錦標賽人氣飆升，累計電視觀眾人數達13億，2024年的現場觀賽人數超過400萬人。其中近一半的現場觀眾年齡在18至34歲之間，因此這項賽事在未來幾年擁有巨大的成長潛力。新一輪分站賽將於今年8月28日在首次成為主辦國的巴拉圭舉行。

國際汽聯的首要任務是確保世界拉力錦標賽能夠最大限度地發揮其潛力，並為車手、車隊、製造商、組織者和車迷等各方創造價值，同時傳承其悠久的歷史。

國際汽聯與Red Bull和KW25合作所尋找的新的商業權益持有方將對世界拉力錦標賽進行長期投資，為賽事的未來發展保駕護航。這對新企業而言是一個千載難逢的機會，在助力世界拉力錦標賽更上一層樓的同時，也能夠與新一代車迷建立聯繫。

全球金融服務公司J.P. Morgan將擔任Red Bull和KW25的財務顧問，在招標過程中提供支援。

國際汽聯主席Mohammed Ben Sulayem表示：

「FIA世界拉力錦標賽正處於前所未有的激動人心的時刻。全球數百萬車迷聚焦這項賽事，新一代年輕觀眾群也正在推動其全球發展。錦標賽潛力巨大，作為管理機構，我們有責任確保其持續發展並再創佳績。

招標流程至關重要，將塑造世界拉力錦標賽的長期願景。我相信，與合適的合作夥伴攜手，我們能夠將這項賽事提升到新的水平，傳承其引以為傲的傳統，並擴大其全球影響力，吸引新一代車迷的加入。 」

國際汽聯體育副總裁Malcolm Wilson OBE表示：

「FIA世界拉力錦標賽是同類賽事中歷史最悠久的系列賽，也是全球最激動人心的賽事之一，擁有獨特的傳承和廣闊的發展前景。此次商業權益持有方招標流程對於新企業而言是一個絕佳機會，以全新的活力和投入，帶領錦標賽開啟新篇章。我們將與Red Bull和KW25合作，找到最適合這一重要角色的合作夥伴。」

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。