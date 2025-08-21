Wipro neemt de businessunit Digital Transformation Solutions (DTS) van HARMAN over en versterkt daarmee zijn positie voor het leveren van technische innovatie en uitmuntendheid in onderzoek en ontwikkeling

EAST BRUNSWICK, N.J. & BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), een toonaangevend bedrijf op het gebied van AI-aangedreven technologiediensten en consulting, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een overeenkomst heeft gesloten voor de overname van de Digital Transformation Solutions (DTS)-divisie van HARMAN, een Samsung-bedrijf. Deze transactie zal Wipro's missie om de volgende generatie technische onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten (ER&D) te leveren, in de versnelling zetten.

Als onderdeel van de overeenkomst zullen meer dan 5.600 DTS-medewerkers en belangrijke leidinggevenden in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië na afronding van de transactie overstappen naar Wipro.

